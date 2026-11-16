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МТС предложил начинающему бизнесу корпоративную мобильную связь со скидкой, которая достигает почти 50%. В рамках предложения ежемесячная стоимость обслуживания на тарифах начинается с 8,90 рубля в первый год.
Условия доступны всем, кто только начинает свое дело — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в ЕГР в течение последнего года.
Новые абоненты МТС смогут подключить любой тариф из линейки «Супер бизнес» или выбрать флагманский «Бизнес Unlim 3.0». Каждый из них учитывает плотность коммуникаций и гибко адаптируется под потребности клиента — в любой момент тарифы можно дополнить безлимитными и международными опциями.
|
Тариф
|
Супер бизнес 5
|
Супер бизнес 15
|
Бизнес Unlim 3.0
|
Супер бизнес Max
|
Супер бизнес 50
|
Звонки коллегам
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
Звонки во все сети
|
200 минут
|
400 минут
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
Интернет
|
5 Гб
|
15 Гб
|
5 ГБ + ꝏ до 512 Кбит/с
|
20 Гб + ꝏ мессендж.
|
50 Гб
|
Сообщения
|
100 СМС
|
300 СМС
|
400 СМС
|
400 СМС
|
500 СМС
|
Ежемесячная плата
|
8,90 (год для нового бизнеса)
|
13,90 (год для нового бизнеса)
|
16,90 (год для нового бизнеса)
|
18,90 (год для нового бизнеса)
|
25,90 (год для нового бизнеса)
Изучить подробные условия и сроки проведения акции «Включайся в бизнес с МТС» можно на сайте МТС, а подключить услуги — в салонах связи для корпоративных клиентов и точках коммерческих представителей.
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