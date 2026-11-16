МТС предложил начинающему бизнесу корпоративную мобильную связь со скидкой, которая достигает почти 50%. В рамках предложения ежемесячная стоимость обслуживания на тарифах начинается с 8,90 рубля в первый год.

Условия доступны всем, кто только начинает свое дело — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в ЕГР в течение последнего года.

Новые абоненты МТС смогут подключить любой тариф из линейки «Супер бизнес» или выбрать флагманский «Бизнес Unlim 3.0». Каждый из них учитывает плотность коммуникаций и гибко адаптируется под потребности клиента — в любой момент тарифы можно дополнить безлимитными и международными опциями.

Тариф Супер бизнес 5 Супер бизнес 15 Бизнес Unlim 3.0 Супер бизнес Max Супер бизнес 50 Звонки коллегам ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ Звонки во все сети 200 минут 400 минут ꝏ ꝏ ꝏ Интернет 5 Гб 15 Гб 5 ГБ + ꝏ до 512 Кбит/с 20 Гб + ꝏ мессендж. 50 Гб Сообщения 100 СМС 300 СМС 400 СМС 400 СМС 500 СМС Ежемесячная плата 15,14 8,90 (год для нового бизнеса) 25,68 13,90 (год для нового бизнеса) 28,03 16,90 (год для нового бизнеса) 35,09 18,90 (год для нового бизнеса) 43,22 25,90 (год для нового бизнеса)

Изучить подробные условия и сроки проведения акции «Включайся в бизнес с МТС» можно на сайте МТС, а подключить услуги — в салонах связи для корпоративных клиентов и точках коммерческих представителей.