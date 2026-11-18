В Минске стартует I Международная олимпиада по информационным технологиям Inter IT-Challenge. В ней примут участие студенты вузов из Беларуси, России, Китая и Кыргызстана. Об этом сообщает VSbel.by.

На соревнованиях командам предстоит выполнить практические задания по актуальным ИТ-направлениям: программирование, анализ данных, машинное обучение и информационная безопасность. При оценке работ будут учитываться не только их качество и практикоприменимость, но и их презентация. Победители станут известны завтра.

Как отмечает один из организаторов мероприятия – ОАО «ИнДев Солюшенс», Inter IT-Challenge должна стать продолжением Республиканской олимпиады IT-Challenge, которая уже три года проводится в нашей стране.