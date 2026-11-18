Некоторые из самых посещаемых сайтов мира — в том числе ресурсы Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и IKEA — оказались затронуты кибератакой. Через них распространялся вредоносный JavaScript, который пытался заражать iPhone и похищать криптовалюту.

Как работала атака

По данным исследователя по кибербезопасности Скотта Хелме, вредоносный код был направлен на посетителей сайтов 178 организаций из разных отраслей. Атака осуществлялась через Optimizely — платформу для тестирования и оптимизации веб-сайтов.

Скрипт подменял адреса криптовалютных кошельков на реквизиты злоумышленников, перехватывал данные банковских карт, вводимые пользователями, крал cookie-файлы и делал скриншоты. Кроме того, он пытался внедрить эксплойты на устройствах Apple под управлением iOS.

Масштаб и подтверждение

Специализирующаяся на кибербезопасности компания HudsonRock также обнаружила доказательства того, что заражённые сайты передавали вредоносный код посетителям. Однако установить, насколько успешно атака сработала в каждом случае и каков её итоговый масштаб, пока не удалось.

Реакция компаний

Salesforce сообщила, что расследует несанкционированное изменение скриптов Optimizely и в качестве меры предосторожности отключила их.

Equifax прекратила использование Optimizely, но заявила, что признаков компрометации собственных систем не обнаружила.

IKEA сообщила, что выясняет, могли ли пострадать её цифровые сервисы и клиенты.

Optimizely, Apple, Zoom, HSBC и CNN на момент публикации комментариев не предоставили.

Позднее Optimizely подтвердила инцидент: злоумышленники использовали уязвимость в её продукте Experimentation, чтобы добавить вредоносный JavaScript в проекты ряда клиентов. Компания заявила, что устранила уязвимость, удалила внедрённый код и приняла дополнительные меры защиты.