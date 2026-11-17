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МТС представил новую линейку тарифных планов RED 5G с интернетом на скорости 5G, безлимитными опциями и уникальной возможностью экономить всей семьей. Абоненты смогут выбрать тариф под свои потребности и снизить абонентскую плату для себя и своих близких.
Новая линейка тарифов МТС
В новую линейку вошли четыре тарифных плана: RED 5G mini, RED 5G midi, RED 5G unlim и RED 5G ultra. Они предлагают интернет на скорости 5G, звонки и сообщения во все сети Беларуси, а также антивирусную защиту Kaspersky.
Флагманские RED 5G unlim и RED 5G ultra дополнительно дают бесплатный трафик в роуминге и доступ к нейросетям в ИИ-помощнике PomogAI. Кроме этого, старший тариф включает подписку на онлайн-кинотеатр МТС Кино.
|
Тариф
|
RED 5G mini
|
RED 5G midi
|
RED 5G unlim
|
RED 5G ultra
|
Интернет
|
10 Гб
|
30 Гб
|
ꝏ + Супер безлимит
|
ꝏ + Супер безлимит
|
Звонки во все сети
|
500 минут
|
700 минут
|
800 минут
|
ꝏ
|
Сообщения
|
100 СМС
|
100 СМС
|
100 СМС
|
100 СМС
|
Антивирус Kaspersky
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
Интернет-роуминг
|
✗
|
✗
|
1 Гб
|
5 Гб
|
ИИ-помощник PomogAI
|
✗
|
✗
|
✓
|
✓
|
Подписка МТС Кино
|
✗
|
✗
|
✗
|
✓
|
Ежемесячная плата
|
14,90 (нов. подкл.)
|
21,90 (нов. подкл.)
|
28,00 (нов. подкл.)
12,90 (сохр. ном.)
|
29,90 (нов. подкл.)
Постоянная семейная скидка
Вместе с новой линейкой тарифных планов МТС запускает Семейную группу — постоянный способ экономить на связи для себя и близких. Абонентская плата снижается за счет объединения нескольких номеров: чем больше участников, тем выше скидка для каждого.
Создать группу могут абоненты флагманских тарифных планов RED 5G unlim и RED 5G ultra, а присоединиться к ней — все пользователи линейки RED 5G и детского тарифа.
|
Количество участников
|
Размер скидки для всех
|
2 участника
|
5%
|
3 участника
|
10%
|
4-6 участников
|
15%
Подключить тарифы линейки RED 5G можно во всех собственных и партнерских салонах МТС и через комплект удаленного подключения SIM ON, а сменить тариф — в приложении «Мой МТС».
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