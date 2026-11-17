МТС представил новую линейку тарифных планов RED 5G с интернетом на скорости 5G, безлимитными опциями и уникальной возможностью экономить всей семьей. Абоненты смогут выбрать тариф под свои потребности и снизить абонентскую плату для себя и своих близких.

Новая линейка тарифов МТС

В новую линейку вошли четыре тарифных плана: RED 5G mini, RED 5G midi, RED 5G unlim и RED 5G ultra. Они предлагают интернет на скорости 5G, звонки и сообщения во все сети Беларуси, а также антивирусную защиту Kaspersky.

Флагманские RED 5G unlim и RED 5G ultra дополнительно дают бесплатный трафик в роуминге и доступ к нейросетям в ИИ-помощнике PomogAI. Кроме этого, старший тариф включает подписку на онлайн-кинотеатр МТС Кино.

Тариф RED 5G mini RED 5G midi RED 5G unlim RED 5G ultra Интернет 10 Гб 30 Гб ꝏ + Супер безлимит ꝏ + Супер безлимит Звонки во все сети 500 минут 700 минут 800 минут ꝏ Сообщения 100 СМС 100 СМС 100 СМС 100 СМС Антивирус Kaspersky ✓ ✓ ✓ ✓ Интернет-роуминг ✗ ✗ 1 Гб 5 Гб ИИ-помощник PomogAI ✗ ✗ ✓ ✓ Подписка МТС Кино ✗ ✗ ✗ ✓ Ежемесячная плата 24,90 14,90 (нов. подкл.) 34,90 21,90 (нов. подкл.) 44,90 28,00 (нов. подкл.) 12,90 (сохр. ном.) 49,90 29,90 (нов. подкл.)

Постоянная семейная скидка

Вместе с новой линейкой тарифных планов МТС запускает Семейную группу — постоянный способ экономить на связи для себя и близких. Абонентская плата снижается за счет объединения нескольких номеров: чем больше участников, тем выше скидка для каждого.

Создать группу могут абоненты флагманских тарифных планов RED 5G unlim и RED 5G ultra, а присоединиться к ней — все пользователи линейки RED 5G и детского тарифа.

Количество участников Размер скидки для всех 2 участника 5% 3 участника 10% 4-6 участников 15%

Подключить тарифы линейки RED 5G можно во всех собственных и партнерских салонах МТС и через комплект удаленного подключения SIM ON, а сменить тариф — в приложении «Мой МТС».