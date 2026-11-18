Компания Meta начала тестирование Direct — отдельного приложения для личных сообщений Instagram. Оно позволяет общаться в чатах даже без установки самой соцсети и, более того, без создания учётной записи Instagram. На данный момент сервис доступен пользователям в Турции и Таиланде на устройствах Android и iOS.

Как зарегистрироваться

Для создания аккаунта в Direct достаточно указать адрес электронной почты или номер телефона. Те, у кого уже есть профиль Instagram, могут войти с привычными данными — существующие переписки автоматически синхронизируются между приложениями.

Интерфейс Direct во многом повторяет встроенный мессенджер Instagram. Пользователям без аккаунта Instagram придётся добавлять собеседников вручную: вводить их имена или сканировать QR-коды при личной встрече. Приложение поддерживает как личные диалоги, так и групповые чаты.

Функции мессенджера

Direct предлагает инструменты для оформления общения: можно рисовать прямо в чатах, создавать собственные стикеры, менять цветовые темы и публиковать короткие статусы Notes. Для голосовых сообщений предусмотрены звуковые эффекты, в том числе смех толпы и имитация звуков под водой.

Защита пользователей

Meta ограничила возможности нежелательных контактов: начать переписку или добавить человека в группу могут только пользователи из списка контактов либо уже установленных связей. Также доступны блокировка, жалобы и ограничение взаимодействия с отдельными собеседниками.

Пользоваться Direct можно с 13 лет. Родители смогут видеть, с кем общаются подростки, настраивать параметры безопасности и устанавливать дневные лимиты времени. Для тех, кто входит через Instagram, сохраняются действующие настройки защиты Teen Accounts.

История проекта

Это не первая попытка Meta вынести переписку Instagram в отдельное приложение. Первый Direct компания начала тестировать ещё в декабре 2017 года, однако в 2019 году отказалась от проекта. Позднее функции мессенджера продолжили развивать внутри самой соцсети: появились отложенная отправка сообщений, закрепление чатов и перевод текста.

Meta пока не сообщила, когда Direct станет доступен в других странах и появится ли он там вообще.