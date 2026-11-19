Anthropic и семь ее сооснователей привлекли рекордные $107,3 млрд в ходе IPO и частного размещения акций по $83 за штуку — выше заявленного диапазона $70–78. Оценка компании с учетом потенциального размытия капитала достигла $1,5 трлн, а IPO на $81,3 млрд стало крупнейшим в истории, превысив рекорд SpaceX в $75 млрд, пишет Forbes.

Anthropic установила цену размещения акций в рамках IPO на уровне $83 за бумагу — показатель превышает верхнюю границу первоначально заявленного ценового диапазона в $70–78, сообщается на сайте компании. По итогам IPO Anthropic привлекла $81,3 млрд. Предложение включает 980 млн акций, из которых 956,4 млн продала сама компания и 23,6 млн — ее семь основателей.

Как пишет Bloomberg, IPO Anthropic стало крупнейшим в истории, превысив показатель SpaceX в $75 млрд. Помимо этого, Anthropic стала первой в истории лабораторией в области искусственного интеллекта, вышедшей на публичный рынок.

Дополнительно Anthropic привлекла $26 млрд в рамках частного размещения с участием Google, AMD, Microsoft и Nvidia, отмечает агентство. С учетом частного размещения акций на сумму $26 млрд общий объем привлеченных средств достигнет $107,3 млрд.

Оценка компании с учетом потенциального размытия капитала достигла $1,5 трлн, пишет Bloomberg.