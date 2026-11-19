Водители и перевозчики теперь могут управлять регистрацией на границе со смартфона. Для этого «Белтаможсервис» запустил мобильное приложение «Зона ожидания», сообщили в пресс-службе логистического оператора, пишет Office life.

Мобильное приложение можно скачать на официальном сайте «Белтаможсервиса». Для устройств на Android нужно загрузить установочный файл программы, для iOS этого не требуется — для быстрого доступа к сервису достаточно добавить его ярлык на экран смартфона.

Как подчеркнули в пресс-службе, все привычные для водителей способы оформления как на сайте, так и после прибытия в зону ожидания продолжают работать в обычном режиме. При этом регистрация нужна для каждого транспортного средства, а оплата услуг ее не заменит. Также нельзя переносить очередь без повторного оформления и менять после него госномера транспорта.