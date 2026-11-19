Шесть команд факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ вышли в полуфинал Чемпионата мира по программированию среди студентов 2026/2027 сезона. Также в полуфинал прошли четыре команды БГУИР, по две команды ГрГУ им. Янки Купалы и БНТУ, по одной команде БГТУ, ГГУ им. Франциска Скорины, ГГТУ им. П.О. Сухого и БрГУ им. А.С. Пушкина. Таким образом в полуфинале Беларусь представят 18 команд из восьми университетов. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

Всего участниками 1/4 командного состязания стали 60 команд из 16 белорусских вузов. Наиболее представительными оказались списки команд БГУ (12 команд) и БГУИР (9 команд). Также приняли участие БНТУ (4 команды), Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (5 команд), Брестский государственный технический университет (3 команды), Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина (2 команды), Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого (3 команды), Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (3 команды), Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой (2 команды), Витебский государственный университет имени П.М. Машерова (2 команды), Белорусско-Российский университет (2 команды), Белорусский государственный университет транспорта (1 команда), Военная академия Республики Беларусь (1 команда).

Студентам-программистам необходимо было в течение пяти часов решить 13 задач разного уровня сложности, разработать математические модели и алгоритмы решения, доказать их правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и проверить результат в автоматизированной тестирующей системе.

Призеров четвертьфинального соревнования наградили дипломами за подписью министра образования Беларуси Андрея Иванца.

Полуфинал Чемпионата мира по программированию 2026/2027 сезона состоится с 11 по 13 декабря в г. Санкт-Петербурге (Россия). Дата и место проведения финала будут определены в ближайшее время.