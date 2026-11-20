Microsoft закроет облачный сервис управления задачами To Do 30 июня 2027 года. Корпоративным клиентам компания советует перейти на MS Planner, однако для пользователей обычных аккаунтов официальной замены не предусмотрено — даже при наличии подписки Microsoft 365.

Planner не полностью повторяет возможности To Do. Кроме того, Microsoft не анонсировала отдельные приложения Planner для Windows и macOS.

Автоматическая миграция данных пока не заявлена. Компания обещает подготовить инструмент экспорта до отключения To Do, но пока не раскрыла, какие сведения можно будет выгрузить и в каком формате это произойдёт. Поддержка прекратится во всех версиях To Do: на Windows, macOS, iOS, Android и в браузере.

Сервис появился в 2017 году. Его создала команда Wunderlist после покупки стартапа Microsoft. Сам Wunderlist закрыли в 2020 году, предложив пользователям перенести свои задачи в To Do.