источники Google
Microsoft закроет облачный сервис управления задачами To Do 30 июня 2027 года. Корпоративным клиентам компания советует перейти на MS Planner, однако для пользователей обычных аккаунтов официальной замены не предусмотрено — даже при наличии подписки Microsoft 365.
Planner не полностью повторяет возможности To Do. Кроме того, Microsoft не анонсировала отдельные приложения Planner для Windows и macOS.
Автоматическая миграция данных пока не заявлена. Компания обещает подготовить инструмент экспорта до отключения To Do, но пока не раскрыла, какие сведения можно будет выгрузить и в каком формате это произойдёт. Поддержка прекратится во всех версиях To Do: на Windows, macOS, iOS, Android и в браузере.
Сервис появился в 2017 году. Его создала команда Wunderlist после покупки стартапа Microsoft. Сам Wunderlist закрыли в 2020 году, предложив пользователям перенести свои задачи в To Do.
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