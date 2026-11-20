На площадке стартап-центра Парка высоких технологий завершился двухдневный международный форум цифровых компетенций. Мероприятие объединило студенческие команды из Беларуси, Китая, Кыргызстана и России, а также представителей IT-индустрии, промышленности, образовательных учреждений и государственных органов.

Ключевыми событиями программы стали олимпиада по информационным технологиям среди студентов учреждений высшего образования «Inter IT-Challenge», впервые прошедшая в международном формате, и круглый стол по развитию и расширению применения беспилотных технологий в Беларуси.

Проведение мероприятия на территории Парка высоких технологий стало логичным продолжением системной работы ПВТ по развитию IT-образования и формированию кадрового потенциала страны.

Отдельным событием деловой программы стал круглый стол, организованный при участии генерального партнера олимпиады – компании «БЕЛАЗ». Участники обсудили практический опыт внедрения беспилотных решений, перспективы развития автономной карьерной техники и создание инфраструктуры для безопасной эксплуатации таких систем.

В дискуссии приняли участие руководители и представители Министерства образования, Министерства архитектуры и строительства, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации, «Белтелеком», «Гранит», «Кричевцементношифер», «Белкоммунмаш».

На полях форума также состоялось подписание компанией «ИнДев Солюшенс» трех соглашений о сотрудничестве, в том числе с компанией «Белтелеком» в области организации связи для инфраструктуры, компаниями «БелАЗ» и «Гранит» по поставке беспилотных карьерных самосвалов и организации их эксплуатации на карьере в Микашевичах и компанией «Кричевцементношифер» по поставке беспилотных автомобилей и организации их эксплуатации на карьере в Кричевском районе.

Достигнутые договоренности будут определять направления дальнейшего развития IT-отрасли и содействовать интеграции цифровых компетенций в реальный сектор белорусской экономики.

Соревнования проходили по четырем направлениям: программирование, анализ данных, машинное обучение и обеспечение безопасности систем искусственного интеллекта.

Работы оценивало международное жюри. Эксперты учитывали корректность решений, их воспроизводимость, а также качество презентации результатов. Параллельно для участников прошли мастер-классы и выступления представителей IT-отрасли.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения победителей «Inter IT-Challenge». По результатам оценки международного жюри призовые места распределились следующим образом:

I место: команда Белорусского государственного университета (Беларусь). II место: команда Сианьского университета Цзяотун (Китай). III место: команда Санкт-Петербургского горного университета (Россия).

Форум цифровых компетенций показал, что совместные проекты университетов и компаний становятся реальным инструментом подготовки специалистов, а итоги «Inter IT-Challenge» и достигнутые договоренности задают направление для дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и закладывают прочную основу для поиска и поддержки талантливой молодежи.