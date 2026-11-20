МТС подвел итоги первого в Беларуси корпоративного акселератора — два месяца стартап-команды разрабатывали решения для телеком-отрасли. К программе присоединились более 400 участников из 30 учебных заведений, а отборочные этапы прошли в семи городах. По итогам финала в Парке высоких технологий сразу два победителя подписали соглашения о партнерстве с МТС.

Соорганизаторами Space CorpAcc with МТС выступили Парк высоких технологий и общественное объединение StartUp Space. Программа была направлена на развитие стартап-команд, создающих голосовых ИИ-агентов, подготовку их продуктов к пилотированию и последующему запуску.

Отборочные этапы прошли в формате трехдневных хакатонов в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Полоцке и Пинске. Основную аудиторию составили студенты университетов, а также выпускники и учащиеся школ, лицеев и колледжей — всего более 400 участников из 30 учебных заведений.

До финала дошли три команды. В течение месяца они совершенствовали решения при поддержке экспертов, менторов и персональных трекеров, дорабатывая продукты на базе ИИ с интеграцией в сетевую инфраструктуру МТС. Программа включала лекции, промежуточные питчинги и часы индивидуального сопровождения.

По итогам финальных выступлений победителями Space CorpAcc with МТС признаны сразу две команды: выпускника Белорусского государственного университета Александра Лукашевича и студента Гродненского государственного медицинского университета Никиты Огороднего. Главным же результатом стало подписание соглашений о партнерстве с МТС.

«Когда мы запускали корпоративный акселератор, мы искали технологии, которые слышат и понимают человека. Для МТС этот проект — не просто красивая история на один день. Это поиск стратегических партнеров, готовых расти вместе с нами и запускать пилоты на реальной инфраструктуре. Итоги финала определяют победителей, но выигрывают все — каждый из участников уже стал частью сообщества, которое строит цифровое будущее Беларуси», — отметил Генеральный директор МТС Владимир Козырь.

«Для Парка высоких технологий это принципиально важный опыт: мы создаем среду, в которой стартапы и крупный бизнес встречаются не на бумаге, а в реальной работе. Это новая форма взаимодействия, когда целые команды включаются в процессы действующих крупных организаций, а ПВТ выступает площадкой, где такое партнерство становится возможным», — подчеркнула начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова.

«Уже несколько лет наше сообщество совместно с МТС и Парком высоких технологий проводит хакатоны. Акселерационная программа стала логичным продолжением этого направления, так как мы заметили большой рост уровня и качества решений, предлагаемых командами-участниками. И этот финал показал: в Беларуси есть команды, готовые к реальным пилотам, а наша задача — поддерживать их на этом пути и дальше», — рассказал председатель совета общественного объединения StartUp Space Егор Олиферко.