МТС рассказал, как развивается покрытие 5G и 4G в Беларуси. В октябре абоненты получили самый масштабный прирост сети четвертого поколения с начала года — более 300 базовых станций по всей стране. А интернет пятого поколения продолжил ускоряться в центральных локациях городов присутствия, в том числе и в Гродно.

Октябрьский этап расширения сети 4G затронул 102 из 118 районов Беларуси. В этот раз основной акцент сделан на сельской местности и небольших населенных пунктах, где особенно важны широта покрытия, качество мобильного интернета и звонков VoLTE. При этом более 80% новых станций работают в полосе 1800 МГц, обеспечивающей разумный компромисс между охватом территории и емкостью сети. В 70% случаев задействованы опоры, электропитание и транспортная сеть МТС.

Одновременно 4G-покрытие усилено в Минске и всех областных центрах. Также среди крупных городов, которые получили прирост мощности, — Барановичи, Береза, Бобруйск, Борисов, Брагин, Браслав, Быхов, Ветка, Вилейка, Добруш, Ельск, Жабинка, Жлобин, Ивацевичи, Кировск, Климовичи, Кобрин, Копыль, Молодечно, Новогрудок, Пружаны, Рогачев, Светлогорск, Славгород, Слоним, Солигорск, Столин, Узда, Ушачи, Хойники, Чашники и Червень.

Параллельно наращивается ресурс сети пятого поколения, чтобы абоненты МТС могли оценить «гигабитные» скорости. В Гродно они стали доступны в самом сердце города — на улице Советской в районе ЦУМа. Работы продолжались и в других городах присутствия 5G — в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве. Узнать больше о сети пятого поколения можно на сайте МТС.

Работы по развитию 5G/4G ведутся в рамках стратегического партнерства с beCloud. Компания обеспечивает доступ к инфраструктуре, а МТС предоставляет услуги связи абонентам. Ознакомиться с зонами обслуживания 5G/4G можно здесь.