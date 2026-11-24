Студентки Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Дарья Тетерук и Анна Боярина придумали бизнес-модель VR-приложения для людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. О своей идее они рассказали корреспонденту БЕЛТА.



Анна Боярина отметила, что с помощью VR-очков у людей с заболеваниями планируют стимулировать и визуализировать положительные воспоминания. "Для этого в них можно загрузить локации, например времен БССР, их родные дома и районы в таком виде, какими они были раньше, в их молодости", – пояснила одна из авторов проекта.



Сама концепция была создана изначально для лабораторной работы. "Нужно было сгенерировать краудсорсинговую платформу, в которой совмещались бы социальная и инновационная сферы. Мы перебирали варианты и пришли к общей задумке. Наша бизнес-модель началась с простого задания. Самым сложным при разработке был экономический расчет", – поделилась Дарья Тетерук.



Студентка заметила, что сегодня в стране тысячи человек страдают от этих заболеваний. "У нас есть знакомые, которые столкнулись с этой проблемой. Их опыт послужил нам вдохновением для разработки проекта. К сожалению, никакого медикаментозного лечения нет, но мы решили придумать такой продукт, который поможет снизить тревожность и упростить жизнь. Мы сможем положительно повлиять на психологическое состояние больных людей, а также опекунов и друзей", – добавила исследовательница.



Свою идею девушки отправили на конкурс "Поддержка молодежной инициативы" в Национальном детском технопарке и получили грант. "В стране есть отечественные производители, которые могли бы помочь воплотить наш продукт в реальность. Мы бы очень хотели развить идею, все зависит от наших финансовых возможностей и сотрудничества с IT- компаниями. Проект пока полностью не запускали, но призовая сумма покроет часть расходов", – заключила Дарья Тетерук.