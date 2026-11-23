Совет директоров Nvidia решил восстановить Дженсена Хуанга в качестве гендиректора чипмейкера. Акции Nvidia на премаркете США взлетели на 32%. Об этом сообщает Forbes.

Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга (№ 18 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 23 ноября, — $110,1 млрд) в должности президента и гендиректора производителя графических процессоров, говорится в сообщении компании. Также Хуанг восстановлен в качестве члена совета директоров Nvidia. Однако его главой остался Харви Джонс.

Решение было принято единогласно после серии обсуждений и встреч с Хуангом: по их итогам совет директоров «убедился в его откровенности и способности руководить Nvidia», заявила компания. Также Nvidia сообщила, что получила информацию от «высокопоставленных представителей правительства США», и на ее основании совет директоров сделал вывод, что возвращение Хуанга «не представляет угрозы национальной безопасности».

Хуанг заявил, что для него «большая честь» вернуться в Nvidia и возглавить «одну из самых значимых технологических компаний в мире на пороге новой промышленной революции». Миллиардер поблагодарил совет директоров Nvidia за доверие, а также сотрудников, акционеров и отдельно — семью «за любовь и поддержку».

Вместе с тем совет директоров Nvidia подчеркнул, что продолжит расследование, связанное сообщениями о том, что Хуанг мог стать «объектом операции иностранной разведки». Он сформировал специальный комитет и привлек независимых юристов. Также совет директоров Nvidia создал комитет по нацбезопасности и экспортному контролю и начал искать директора по комплаенсу, который будет отвечать за соблюдение законодательства.