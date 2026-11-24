Компания Anthropic опубликовала математическую работу, в которой ее ИИ-модель Claude утверждает, что нашла доказательство гипотезы Вэлианта – задачи из теории вычислительной сложности, сформулированной в 1979 году и считающейся алгебраическим аналогом знаменитой проблемы равенства классов P и NP. Объем научной статьи составляет около 70 страниц, а вместе с ней опубликовано формальное доказательство на языке Lean 4, насчитывающее примерно 73 тысячи строк кода. Единственным автором работы указан Claude – результат получила внутренняя исследовательская версия модели.

Гипотеза, предложенная британским математиком Лесли Вэлиантом, касается соотношения двух классов сложности – VP и VNP. Первый объединяет семейства многочленов, вычислимых с помощью сравнительно небольшого числа арифметических операций сложения и умножения, второй охватывает более широкий круг алгебраических задач, сложность которых может существенно превышать возможности эффективных вычислений. В центре исследования оказался перманент матрицы – выражение, внешне похожее на определитель, но принципиально более трудоемкое в расчетах. Согласно опубликованной работе, количество операций, необходимых для вычисления перманента матрицы размером m × m, растет быстрее любого многочлена фиксированной степени. Иными словами, арифметические схемы полиномиального размера не справятся с задачей в общем случае. Аналогичный результат заявлен для многочлена гамильтонова цикла, причем для любых полей, а установленные ограничения, по утверждению модели, сохраняются даже для схем, приближающих соответствующие многочлены. На этом основании Claude делает вывод, что классы VP и VNP различны.

Однако у результата есть существенные оговорки. Формализация успешно прошла автоматические проверки в Lean, но сама по себе такая процедура не гарантирует, что формализованные утверждения полностью соответствуют выводам научной статьи. Ни один профессиональный математик пока не проверил работу независимо.

Наконец, заявленный результат не решает знаменитую проблему равенства классов P и NP, за которую Математический институт Клэя предлагает премию в миллион долларов. Хотя гипотеза Вэлианта считается ее алгебраическим аналогом, она рассматривает другую модель вычислений. Также работа не означает непосредственного прорыва в криптографии или окончательного установления границ производительности обычных компьютеров – ее основная ценность заключается в понимании фундаментальной сложности алгебраических вычислений и потенциальном появлении новых методов доказательства нижних границ.