Samsung, вероятно, оснастит будущий Galaxy A38 основной камерой с более компактным сенсором, чем у Galaxy A37. По данным, обнаруженным в записях о торговых поставках, смартфон получит 50-мегапиксельный датчик Sony IMX882 – тот же, что применялся в Galaxy A36 двумя поколениями ранее. Формально разрешение камеры останется прежним, однако аппаратная основа может стать заметно скромнее.

Разница между сенсорами заключается не в мегапикселях, а в физическом размере матрицы. У IMX882 оптический формат составляет 1/1.95", тогда как более крупный Sony IMX906 в Galaxy A37 имеет размер 1/1.56". Большая матрица обычно собирает больше света, что особенно важно для ночной съемки, помещений и портретов при недостаточном освещении. Если утечка подтвердится, Galaxy A38 рискует проиграть предшественнику по качеству фотографий в сложных условиях, несмотря на сохранение разрешения 50 Мп.

Возможное упрощение камеры может быть связано с попыткой сократить себестоимость устройства. В сообщениях также фигурирует более дешевая OLED-панель, однако Samsung пока не подтвердила ни одну из этих характеристик. Компенсацией может стать заметно увеличенная батарея: Galaxy A38 приписывают аккумулятор емкостью около 6000 мА·ч против 5000 мА·ч у Galaxy A37.

Окончательные выводы делать рано: выход Galaxy A38 ожидается в первом квартале 2027 года, а данные из логистических баз могут отражать тестовые конфигурации, а не финальную спецификацию. Тем не менее, если Samsung действительно вернется к IMX882, покупателям среднего сегмента стоит особенно внимательно сравнить камеру новинки с Galaxy A37.