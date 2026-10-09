МТС расширяет поддержку 5G на новые смартфоны Huawei

5G в МТС становится доступным на новых моделях Huawei среднего и премиального уровней. Технологию уже поддерживает линейки Pura 90s и nova 16s. Смартфоны можно приобрести в МТС со скидками до 500 рублей.

Huawei Pura 90s Pro Max и 90s Pro — флагманы с акцентом на продвинутую съемку и премиальный дизайн. Huawei nova 16s Pro и 16s — более доступные модели, предлагающие сбалансированный опыт и яркие впечатления от повседневного использования.

Покупатели смартфонов получают поддержку сети пятого поколения «из коробки». Доступность 5G-интернета зависит от местонахождения пользователя, а скорость и стабильность соединения — от состояния сети и покрытия сигнала. В дальнейшем поддержка 5G ожидается и на других новых моделях Huawei среднего и премиального уровней.

Напомним, 5G в МТС работает с начала апреля. Сеть развивается в сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. В ее основе 1,1 тысяча базовых станций, покрывающих более 400 квадратных километров площади Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Приобрести 5G-смартфон можно на shop.mts.by, а пользоваться технологией — с настройкой «Интернет 5G». Узнать подробнее о 5G в сети МТС можно на сайте компании.