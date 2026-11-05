БГУИР и Наньчанский университет открыли институт интеллектуальных наук в Китае

Совместный Международный институт интеллектуальных наук и инженерии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Наньчанского авиационного университета торжественно открылся в Китае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского вуза.

Церемония состоялась в рамках 26-й Международной конференции, посвященной вопросам интеграции индустрии, образования и науки. Белорусскую делегацию возглавил проректор по учебной работе Евгений Шнейдеров.

"Наньчанский авиационный университет является стратегическим партнером БГУИР в реализации совместных образовательных программ в сферах искусственного интеллекта, медицинской электроники и электронного машиностроения", - отметили в пресс-службе.

Евгений Шнейдеров рассказал о трансформации компетенций инженеров, специализирующихся на измерительных системах, с учетом развития технологий и искусственного интеллекта. Он обозначил, что рост технологий искусственного интеллекта стремительно охватывает все аспекты образовательного процесса, что требует от каждого его участника развития междисциплинарных компетенций с применением передовых ИТ-решений и здесь не обойтись без международной кооперации.

Он также поблагодарил руководство университета за вклад в развитие двустороннего сотрудничества. "Наньчанский авиационный университет сегодня демонстрирует высокий уровень интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс подготовки будущих инженеров, способных на практике развивать и внедрять программные комплексы в высокотехнологичные отрасли экономики Китая", - сказал проректор. Впереди у делегации - выступления на секциях и участие в дискуссионных площадках, посвященных обмену опытом в области интеграции науки и образования.