Tencent Holdings представил флагманскую ИИ-модель Hy4

Tencent Holdings выпустила флагманскую языковую модель Hy4 с открытыми весами. Новинка ориентирована на работу ИИ-агентов и станет технологической основой корпоративной платформы WorkBuddy.

Главные возможности

Ключевым улучшением Hy4 стало визуальное восприятие: модель умеет анализировать изображения, интерпретировать сложные графики и выполнять математические рассуждения по визуальным данным. Компания позиционирует линейку Hy как одну из самых сильных среди доступных открытых моделей, хотя перед закрытыми системами она пока проигрывает в наиболее сложных сценариях — математических исследованиях, долгосрочной разработке ПО, самостоятельном улучшении и глубоком анализе изображений.

Масштаб и планы

Tencent Hy4 содержит 770 млрд параметров — в 2,6 раза больше, чем предыдущая Hy3 с 295 млрд параметров. Разработчик также анонсировал более крупную модель Hy5 и в ближайшее время планирует представить облегчённую версию Hy4 Flash, призванную снизить стоимость выполнения задач.

Результаты и сравнения

Модель подключена к ИИ-агенту WorkBuddy: по внутренним данным Tencent, средний результат составил 83,18 балла, а доля успешно решённых задач достигла 96,15%. Представленная в конце августа предварительная версия Hy4 занимает 23-е место в мировом рейтинге WebDev на платформе Code Arena, где модели оцениваются в реальном времени по практическим задачам программирования.

Увеличение объёма обучающих данных и размера модели позволило Hy4 превзойти предшественницу в 12 категориях задач, включая автономные действия, написание кода и автоматизацию рабочих процессов. В тестах она опередила Z.ai GLM-5.3 и DeepSeek-V4.1-Flash-1017, показав результат на уровне Moonshot Kimi K3.1 Pro.

Ограничения при обучении

При подготовке модели Tencent исключила материалы, связанные с разработкой эксплойтов, обратным проектированием и тестированием на проникновение. Компания объясняет это стремлением не усиливать потенциал Hy4 для проведения наступательных кибератак.