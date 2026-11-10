Финальный шанс на покупки со скидками до 3000 рублей: в A1 завершается большая распродажа

До завершения большой распродажи в A1 остаются всего два дня. До 11 ноября включительно жители Беларуси могут приобрести сотни устройств популярных мировых брендов со скидками до 3000 рублей и воспользоваться рассрочкой до 24 месяцев без первоначального взноса.

Традиционно высокий интерес в период распродаж вызывают смартфоны, телевизоры, ноутбуки и техника для дома. Однако среди акционных предложений A1 есть сразу несколько устройств, которые заслуживают особого внимания благодаря сочетанию востребованных функций и выгодных условий покупки.

Так, для тех, кто давно планировал обновить телевизор к зимнему сезону фильмов и сериалов, интересным вариантом может стать Samsung Crystal UHD U8000H 4K с экраном 50 дюймов. Модель оснащена интеллектуальной платформой Smart TV и поддерживает современные технологии обработки изображения, обеспечивая реалистичную картинку в разрешении 4K. Приобрести телевизор в рамках акции можно в рассрочку от 73,28 рубля в месяц.

Любителей современных игр наверняка заинтересует Sony PlayStation 5 Slim Disk Edition. Обновленная версия знаменитой консоли отличается более компактным корпусом, высокой производительностью и доступом к эксклюзивным игровым проектам. Оформить покупку можно в рассрочку от 147,44 рубля в месяц.

Среди смартфонов одним из наиболее привлекательных предложений стал новый Samsung Galaxy S26+ 12/512 ГБ. Устройство сочетает флагманскую производительность, расширенные возможности мобильной фотографии и внушительный объем памяти для хранения контента. В период распродажи смартфон доступен в рассрочку от 164,95 рубля в месяц.

Для тех, кто ищет сбалансированный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, хорошим выбором может стать Xiaomi Redmi 17 5G. Большой экран, емкий аккумулятор и поддержка современных мобильных сервисов делают модель универсальным решением на каждый день. Стоимость в рассрочку начинается от 30,79 рубля в месяц.

В категории ноутбуков внимание привлекает Apple MacBook Neo 13 A18 Pro. Компактный корпус, высокая производительность и впечатляющая автономность делают устройство удобным инструментом как для работы и учебы, так и для творчества. Кроме того, ноутбук можно приобрести в рассрочку без переплат от 154,12 рубля в месяц.

Не остались без внимания и решения для дома. Так, Tineco Floor One Switch S6 Power Kit помогает значительно упростить ежедневную уборку благодаря многофункциональной системе очистки различных поверхностей. Модель доступна в рассрочку от 61,62 рубля в месяц.

Еще одно интересное предложение для дома и кухни, особенно актуальное в преддверии зимнего сезона, это аэрофритюрница Trouver Air Fryer FD10 Pro Max. Устройство позволяет готовить любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и пользу. Купить аэрофритюрницу можно в рассрочку от 12,86 рубля в месяц.

Большая распродажа к Черной пятнице проходит как в розничной сети A1 по всей Беларуси, так и в интернет-магазине компании. Помимо скидок до 3000 рублей, покупателям доступны выгодные условия рассрочки на широкий ассортимент техники ведущих мировых брендов.

Акция продлится только до 11 ноября включительно, поэтому желающим воспользоваться специальными предложениями стоит поторопиться. Полный список акционных товаров доступен в интернет-магазине A1.