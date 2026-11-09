Google отключила от Android Auto миллионы старых смартфонов

Google повысила минимальные системные требования для Android Auto: для проводного подключения смартфона теперь необходима как минимум Android 11 (Red Velvet Cake) или более поздняя версия. Ранее сервис работал на устройствах с Android 9 и выше.

Обновлённая страница технической поддержки Google подтверждает новые требования. Это означает, что смартфоны с Android 9 и Android 10 официально больше не поддерживают автомобильную платформу, а некоторые пользователи уже сообщают о прекращении её работы.

О скором прекращении поддержки Android 10 стало известно ещё в октябре: владельцы затронутых устройств начали получать уведомления. Среди них — Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 и Sony Xperia XZ2 Compact, для которых Android 10 стала последней официально доступной версией системы.

Google последовательно ужесточает требования к Android Auto. В 2022 году компания исключила из списка поддерживаемых Android 6, а в 2024-м — Android 8.

Чтобы продолжить использовать Android Auto по USB, потребуется обновить смартфон до Android 11 или новее. Если устройство не получает такую версию официально, для работы сервиса придётся перейти на более современную модель.