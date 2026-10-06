Стартовало публичное тестирование Android 17 QPR3

Google запустила публичное бета-тестирование третьего квартального обновления Android 17 — QPR3, полноценный релиз которого ожидается только к весне. Пока доступна только первая бета-версия обновления.

Что изменилось в Android 17 QPR3 Beta 1:

В быстрых настройках появилась плитка «Заметки» — на Pixel 11.

Немного обновились значки в статус-баре — в частности, изменились иконки VPN, бесшумного режима, Bluetooth и режима «В самолёте».

На Pixel 10 появилась загрузочная анимация Gemini Intelligence из Pixel 11.

Исправления ошибок:

Переключение устройства вывода аудио было невозможно во время воспроизведения звука из приложений без активных элементов управления мультимедиа.

Приложения вылетали при попытке запустить сервис переднего плана через плитку быстрых настроек.

Значки приложений в меню приложений отображались с чрезмерным отступом.

Предварительный просмотр приложений не отображался на экране последних приложений.

Сервис NFC аварийно завершал работу с ошибкой DeadObjectException и переставал обнаруживать метки после первоначального сканирования на Android 16.

Устройство зависало и прекращало реагировать при разблокировке с помощью сканера отпечатков пальцев.

Устройство зависало при выборе опции «требовать открытия глаз» в настройках разблокировки по лицу.

MediaPlayer аварийно завершал работу при обработке не-ASCII аудиотегов атрибутов.

При использовании приложений для видеозвонков на внешнем дисплее в режиме рабочего стола изображение с камеры поворачивалось на 90°.

Могли быть проблемы с пользовательским интерфейсом при возврате на главный экран из приложения.

На значке «Мобильные данные» в быстрых настройках отображалась точка.

Фронтальная камера не работала во время записи экрана.

При обработке вызовов сразу после перезагрузки устройства приложения для совершения звонков аварийно завершали работу с ошибкой ForegroundServiceStartNotAllowedException.

Профиль eSIM не включался и автоматически отключался в «Настройках».

Чрезмерный разряд батареи в режиме ожидания при включенной функции Flip to Shh.

Приложение «Настройки» вылетало при открытии настроек батареи.

Воспроизведение звука на активных устройствах Bluetooth LHDC v5 прекращалось при отключении второго подключённого устройства.

Сбои и потеря сотовой связи при сообщении модемом неожиданных индексов слота SIM-карты.

При пробуждении устройства в фоновом режиме Wi-Fi не удавалось автоматически переподключиться, если сканирование PNO на аппаратном уровне не удаётся или не поддерживается.

Обновление до Android 17 QPR3 получат все Pixel, начиная с Pixel 6a. Для установки бета-сборки потребуется зарегистрироваться в программе тестирования Android.