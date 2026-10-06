Стартовало публичное тестирование Android 17 QPR3

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Google запустила публичное бета-тестирование третьего квартального обновления Android 17 — QPR3, полноценный релиз которого ожидается только к весне. Пока доступна только первая бета-версия обновления.

Что изменилось в Android 17 QPR3 Beta 1:

  • В быстрых настройках появилась плитка «Заметки» — на Pixel 11.
  • Немного обновились значки в статус-баре — в частности, изменились иконки VPN, бесшумного режима, Bluetooth и режима «В самолёте».
  • На Pixel 10 появилась загрузочная анимация Gemini Intelligence из Pixel 11.

Исправления ошибок:

  • Переключение устройства вывода аудио было невозможно во время воспроизведения звука из приложений без активных элементов управления мультимедиа.
  • Приложения вылетали при попытке запустить сервис переднего плана через плитку быстрых настроек.
  • Значки приложений в меню приложений отображались с чрезмерным отступом.
  • Предварительный просмотр приложений не отображался на экране последних приложений.
  • Сервис NFC аварийно завершал работу с ошибкой DeadObjectException и переставал обнаруживать метки после первоначального сканирования на Android 16.
  • Устройство зависало и прекращало реагировать при разблокировке с помощью сканера отпечатков пальцев.
  • Устройство зависало при выборе опции «требовать открытия глаз» в настройках разблокировки по лицу.
  • MediaPlayer аварийно завершал работу при обработке не-ASCII аудиотегов атрибутов.
  • При использовании приложений для видеозвонков на внешнем дисплее в режиме рабочего стола изображение с камеры поворачивалось на 90°.
  • Могли быть проблемы с пользовательским интерфейсом при возврате на главный экран из приложения.
  • На значке «Мобильные данные» в быстрых настройках отображалась точка.
  • Фронтальная камера не работала во время записи экрана.
  • При обработке вызовов сразу после перезагрузки устройства приложения для совершения звонков аварийно завершали работу с ошибкой ForegroundServiceStartNotAllowedException.
  • Профиль eSIM не включался и автоматически отключался в «Настройках».
  • Чрезмерный разряд батареи в режиме ожидания при включенной функции Flip to Shh.
  • Приложение «Настройки» вылетало при открытии настроек батареи.
  • Воспроизведение звука на активных устройствах Bluetooth LHDC v5 прекращалось при отключении второго подключённого устройства.
  • Сбои и потеря сотовой связи при сообщении модемом неожиданных индексов слота SIM-карты.
  • При пробуждении устройства в фоновом режиме Wi-Fi не удавалось автоматически переподключиться, если сканирование PNO на аппаратном уровне не удаётся или не поддерживается.

Обновление до Android 17 QPR3 получат все Pixel, начиная с Pixel 6a. Для установки бета-сборки потребуется зарегистрироваться в программе тестирования Android.

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Опубликовал: KV_newsroom,

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