Стартовало публичное тестирование Android 17 QPR3

источники Google
Google запустила публичное бета-тестирование третьего квартального обновления Android 17 — QPR3, полноценный релиз которого ожидается только к весне. Пока доступна только первая бета-версия обновления.
Что изменилось в Android 17 QPR3 Beta 1:
- В быстрых настройках появилась плитка «Заметки» — на Pixel 11.
- Немного обновились значки в статус-баре — в частности, изменились иконки VPN, бесшумного режима, Bluetooth и режима «В самолёте».
- На Pixel 10 появилась загрузочная анимация Gemini Intelligence из Pixel 11.
Исправления ошибок:
- Переключение устройства вывода аудио было невозможно во время воспроизведения звука из приложений без активных элементов управления мультимедиа.
- Приложения вылетали при попытке запустить сервис переднего плана через плитку быстрых настроек.
- Значки приложений в меню приложений отображались с чрезмерным отступом.
- Предварительный просмотр приложений не отображался на экране последних приложений.
- Сервис NFC аварийно завершал работу с ошибкой DeadObjectException и переставал обнаруживать метки после первоначального сканирования на Android 16.
- Устройство зависало и прекращало реагировать при разблокировке с помощью сканера отпечатков пальцев.
- Устройство зависало при выборе опции «требовать открытия глаз» в настройках разблокировки по лицу.
- MediaPlayer аварийно завершал работу при обработке не-ASCII аудиотегов атрибутов.
- При использовании приложений для видеозвонков на внешнем дисплее в режиме рабочего стола изображение с камеры поворачивалось на 90°.
- Могли быть проблемы с пользовательским интерфейсом при возврате на главный экран из приложения.
- На значке «Мобильные данные» в быстрых настройках отображалась точка.
- Фронтальная камера не работала во время записи экрана.
- При обработке вызовов сразу после перезагрузки устройства приложения для совершения звонков аварийно завершали работу с ошибкой ForegroundServiceStartNotAllowedException.
- Профиль eSIM не включался и автоматически отключался в «Настройках».
- Чрезмерный разряд батареи в режиме ожидания при включенной функции Flip to Shh.
- Приложение «Настройки» вылетало при открытии настроек батареи.
- Воспроизведение звука на активных устройствах Bluetooth LHDC v5 прекращалось при отключении второго подключённого устройства.
- Сбои и потеря сотовой связи при сообщении модемом неожиданных индексов слота SIM-карты.
- При пробуждении устройства в фоновом режиме Wi-Fi не удавалось автоматически переподключиться, если сканирование PNO на аппаратном уровне не удаётся или не поддерживается.
Обновление до Android 17 QPR3 получат все Pixel, начиная с Pixel 6a. Для установки бета-сборки потребуется зарегистрироваться в программе тестирования Android.