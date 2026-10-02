Opera запустила eSIM внутри браузера для Android

Opera сообщила о запуске туристической eSIM в браузере для Android. Пользователи могут установить и активировать её непосредственно в приложении, получив 3 ГБ мобильного интернета бесплатно.

Бесплатный пакет действует в течение трёх дней с момента активации. Для его использования не нужно вводить платёжные данные или указывать адрес электронной почты. После исчерпания трафика пользователь может приобрести один из платных тарифов Opera объёмом 3, 5 или 10 ГБ.

В компании утверждают, что стоимость этих пакетов в среднем на треть ниже, чем у предложений других eSIM-провайдеров. Цена зависит от страны назначения: интернет можно приобрести заранее, ещё до поездки, а активировать уже после прибытия.

Сервис доступен в 47 странах, однако Беларуси и России в этом списке нет. eSIM поддерживает только передачу данных — совершать звонки и отправлять SMS с её помощью нельзя.

Бесплатный пакет доступен не во всех странах. Воспользоваться им смогут пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, ОАЭ, Бразилии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Польши.