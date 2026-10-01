МТС ТВ в честь 10-летия дарит максимальную подписку за 1 рубль

МТС ТВ празднует 10-летие. За это время платформа стала одним из самых популярных онлайн-кинотеатров страны. А главное — все эти годы МТС ТВ оставался сервисом, который делает просмотр удобным, доступным и по-настоящему массовым. В честь юбилея МТС предложил протестировать максимальную подписку за 1 рубль по промокоду МТСТВ10.

За 10 лет МТС ТВ вырос в платформу, где можно смотреть любимые фильмы, сериалы и каналы в реальном времени или в записи. Пропустили яркий момент? Вернитесь на несколько минут назад и пересмотрите. Хотите устроить киномарафон? Переключайтесь между устройствами и смотрите нон-стоп.

Что входит в максимальную подписку

· Контент PREMIER, START, WINK и viju в одном месте. Громкие премьеры и популярные шоу без переключения между приложениями и лишних подписок.

· Более 120 телеканалов на любой вкус. Спорт, кино, детские, познавательные и развлекательные программы — каждый найдет для себя подходящее.

· Пять устройств сразу. Телевизор в гостиной, планшет на кухне, смартфон вне дома. Начали в дороге — продолжайте на большом экране с того же места.

· Архив передач. Пропустили выпуск? Нажмите «календарь», выберите день и программу — МТС ТВ хранит эфиры до 7 дней.

· Пауза и перемотка. Отвлеклись — нажмите паузу и вернитесь к просмотру позже. Хотите пропустить рекламу или пересмотреть яркий момент — вперед или назад.

· Напоминания о премьерах. Не нужно держать даты в голове. Выберите программу в «календаре» и поставьте напоминание — МТС ТВ сообщит о начале.

Как подключить

Специально к 10-летию МТС ТВ дарит максимальное наполнение онлайн-кинотеатра по символической цене. Обычная стоимость подписки «Все в одном» — 14,90. Но в рамках акции первый месяц обойдется всего в 1 рубль. Это не стандартный 7-дневный «триал», а полноценный доступ к онлайн-кинотеатру со всеми его преимуществами.

Начать пользоваться можно, установив приложение по ссылке и активировав промокод МТСТВ10 или воспользовавшись командой *553#. Подробные условия и сроки проведения акции доступны на сайте МТС.