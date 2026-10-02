В Полоцком государственном университете открыли лабораторию «IT-вода»

25 сентября в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой состоялось торжественное открытие лекционной аудитории и лаборатории информационных технологий систем водоснабжения и водоотведения «IT-вода». Новые площадки созданы совместно с Витебским областным коммунальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новая площадка Центра компетенций предназначена для изучения информационных технологий, применяемых в водоснабжении, водоотведении, водоподготовке и очистке сточных вод. На моделях студенты смогут познакомиться с устройством очистных сооружений, системами забора и транспортировки воды, сбора и очистки стоков. Затем с помощью программ-симуляторов они будут подбирать режимы работы сооружений с учетом объема воды и степени ее загрязнения, а также выбирать подходящие технологии и последовательность ее обработки.

Преподаватели кафедр университета вместе со студентами факультета информационных технологий разработали проект виртуальной реальности «Техническое обслуживание станции обезжелезивания воды». Симулятор позволяет изучать устройство станции и отрабатывать действия по ее обслуживанию, не выходя из аудитории. Благодаря этому во время производственной практики студенты уже знакомы с объектом, лучше ориентируются на месте и чувствуют себя увереннее.