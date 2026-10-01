OpenAI представила ИИ-модель GPT-6.1 Sol

OpenAI представила новую модель GPT‑6.1 Sol, которую позиционирует как оптимальный выбор для разработчиков благодаря сочетанию высокой эффективности и умеренной стоимости.

По данным внутренних бенчмарков OpenAI, GPT‑6.1 Sol стабильно превосходит предыдущую версию GPT‑6.0 Sol и в отдельных сценариях приближается к флагманской Astra. В тесте DeepSWE v1.1, оценивающем эффективность разработки ПО в режиме максимальных усилий, новая модель достигла 71,9% результата при затратах 1,57 доллара на задачу, тогда как GPT‑6.0 Sol показала 68,8% при расходах в 2,74 доллара.

Компания также отмечает снижение фактических ошибок: при высоком уровне усилий на рассуждения частота ошибок у GPT‑6.1 Sol составляет 4,1% против 4,5% у GPT‑6 Sol и близко к 4,0% у Astra при аналогичных настройках, при этом стоимость задачи примерно на 83% ниже, чем у Astra.

Параллельно OpenAI анонсировала режим Ultrafast для максимально быстрых ответов; пока он доступен только для моделей GPT‑6.1 Sol и GPT‑6 Astra.

Тарификация GPT‑6.1 Sol: 2 доллара за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных токенов. В сценариях ИИ‑агентов модель, по заявлению компании, чаще использует кэшированные данные, что ещё больше снижает расход токенов: миллион кэшированных входных токенов обходится в 20 центов.

Модель уже доступна пользователям тарифов Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu; в чате она появится в ближайшее время.