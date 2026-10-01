Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+

Компания Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+. Новинки получили производительные платформы, ёмкие аккумуляторы, тонкие защищённые корпуса и набор интеллектуальных функций на базе искусственного интеллекта.

Обе модели оснащены дисплеями Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1600 кд/м². Планшеты комплектуются стилусами Galaxy S Pen, которые не поддерживают Bluetooth Low Energy. В Galaxy Tab S12 Ultra используется 14,6-дюймовая панель с разрешением 2960 × 1848 пикселей, а Galaxy Tab S12+ получил экран диагональю 12,6 дюйма с разрешением 2800 × 1752 пикселя.

За адаптацию изображения к условиям окружающего освещения отвечает технология Vision Booster. Она в реальном времени регулирует яркость экрана, помогая сохранить комфорт при просмотре контента.

Толщина корпуса Galaxy Tab S12 Ultra составляет 5,1 мм — это самый тонкий показатель среди устройств серии. Обе модели защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.

Планшеты работают на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9500, изготовленном по 3-нм техпроцессу. По сравнению с чипом Galaxy Tab S11 Ultra новая платформа обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 19%, графического ускорителя — на 17%, а блока обработки задач искусственного интеллекта — на 61%.

Пользователям доступны версии с 12 Гбайт оперативной и 256 или 512 Гбайт встроенной памяти. Для Galaxy Tab S12 Ultra также предусмотрена конфигурация с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем объёмом 1 Тбайт.

Ёмкость аккумулятора Galaxy Tab S12 Ultra составляет 11 600 мА·ч, а заявленное время автономной работы достигает 23 часов. Galaxy Tab S12+ оснащён батареей на 10 600 мА·ч и способен работать без подзарядки до 21 часа. Оба планшета поддерживают зарядку мощностью 45 Вт: полное восстановление заряда занимает около 95 минут. За звучание отвечает четырёхканальная система пространственного аудио.

Для новинок Samsung подготовила клавиатуру Pro Keyboard с алюминиевой отделкой, тачпадом и отдельной клавишей Galaxy AI. Кроме того, пользователям доступен тонкий чехол-клавиатура Book Cover Keyboard Slim, позволяющий выбирать удобный угол наклона экрана.

Программной основой планшетов стала операционная система Google Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9. В устройствах реализован широкий набор функций Galaxy AI. Режим Multi Window позволяет разделить экран на три области для одновременной работы с несколькими приложениями. Браузер Samsung Browser умеет создавать ИИ-сводки открытых страниц, а также поддерживается набор интеллектуальных инструментов Google Gemini.

Samsung обещает выпустить для планшетов семь крупных обновлений операционной системы и регулярно предоставлять обновления безопасности. Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+ будут доступны в сером и серебристом цветах.