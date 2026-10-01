Google представила мощную ИИ-модель Gemini 4 Argon

Google представила Gemini 4 Argon — свою «самую мощную» на данный момент модель, доступ к которой пока открыт лишь ограниченной группе тестировщиков. По заявлению компании, модель демонстрирует лидирующие результаты в тестах по программированию и решению бизнес-задач, а также способна автономно выявлять и устранять угрозы кибербезопасности.

Gemini 4 Argon ориентирована на выполнение сложных многоэтапных задач и уже используется тысячами сотрудников внутри Google. Лимит выходных токенов у модели увеличен до 1 млн, что, по словам компании, обеспечивает «новый уровень глубины» при анализе и генерации сотен тысяч токенов за один цикл.

В тесте DeepSWE v1.1, оценивающем производительность в реальных задачах разработки ПО, Gemini 4 Argon обошла другие передовые модели. Модель также стала лидером индекса Vals, измеряющего «экономическое влияние» в сферах финансов, программирования, юриспруденции и налогообложения, и заняла первое место в тестах на сквозное выполнение бизнес-задач через Zapier.

Отдельно Google выделила возможности модели в кибербезопасности: она может автономно обнаруживать, проверять и устранять критические уязвимости. Доверенные специалисты и внутренние команды безопасности Google смогут работать с Gemini 4 Argon без встроенных ограничений. Перед полномасштабным запуском компания планирует усилить защиту модели от злоупотреблений, но конкретную дату публичного релиза пока не называет.

На старте стоимость использования Gemini 4 Argon составит 2 доллара за 1 млн входных токенов и 10 долларов за 1 млн выходных; затем цены вырастут до 4 и 20 долларов соответственно.