Google упростила запуск личных приложений на Android

Google объявила о запуске новой функции, которая позволяет владельцам Android-устройств запускать созданные с помощью искусственного интеллекта приложения без публикации в открытом каталоге Google Play. Для установки достаточно обычной учетной записи Google – регистрация аккаунта разработчика не требуется, а сами программы остаются полностью приватными и доступны только их создателю.

Такие приложения не будут отображаться в поиске, рекомендациях или списках Google Play и останутся недоступными для других пользователей. Нововведение ориентировано на людей, которые создают программы для личных задач с помощью Google AI Studio и хотят тестировать их непосредственно на своем смартфоне.

Ранее для запуска нативного Android-приложения требовалась публикация в Google Play, что потенциально открывало его для примерно трех миллиардов пользователей магазина. Из-за этого многие предпочитали создавать веб-приложения, работающие на любых устройствах. Теперь же у владельцев Android появилась возможность более напрямую экспериментировать с разработкой, не делая свои проекты публичными.

В ближайшие месяцы Google планирует добавить возможность делиться такими приложениями с ограниченным кругом доверенных лиц – например, с семьей, друзьями или детской спортивной секцией. Если личная программа со временем станет популярной, ее можно будет перевести в публичный формат и опубликовать в Google Play после прохождения стандартных проверок безопасности и качества. На начальном этапе функция будет доступна пользователям из США старше 18 лет.