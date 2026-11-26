Mail обновил дизайн и навигацию веб-версии: теперь сервисы экосистемы собраны в едином боковом меню. Обновление упростит и сделает более быстрой одновременную работу с несколькими инструментами и сократит время на переход между задачами.

Новая навигационная панель объединяет сразу шесть продуктов, включая сервисы для продуктивности: Почту, Облако, Документы, Календарь, Звонки, а также Главную. Пользователи могут быстро переключаться между ними, сохраняя привычный рабочий контекст. Например, после получения письма открыть нужный документ, перейти к календарю или организовать звонок. Также в боковом меню появилась возможность управления подпиской Mail Space. Теперь посмотреть детали подписки и информацию о тарифе можно без перехода в Облако Mail. В разделе «Проекты» собраны другие сервисы VK.

Такой подход отвечает на распространенную особенность цифрового поведения: пользователи регулярно решают несколько взаимосвязанных задач в течение одного рабочего процесса.