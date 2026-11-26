Макроэкономическая платформа макроаналитики Data Tracker со встроенным ИИ-помощником, выполняющим функции экономиста, представлена Сбером в преддверии международной конференции AI Journey. Нейросеть превращает разрозненные данные в основу для аналитики и прогнозов, сообщает ТАСС.

Сбер в преддверии международной конференции AI Journey представил обновленную версию платформы Data Tracker - первую в России мультиагентную платформу макроаналитики с ИИ-помощником на базе большой языковой модели GigaChat. Изначально Data Tracker заменил ушедшие из России терминалы Bloomberg и Reuters, предложив пользователям аналогичный функционал. Банк продолжил развивать платформу, и сегодня она объединяет макроэкономические и отраслевые данные, сценарные прогнозы и экспертные материалы Сбера в едином рабочем пространстве", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, платформа предназначена для специалистов, работающих с экономической информацией: финансистов, бизнес-планировщиков, риск-менеджеров, портфельных управляющих, макроэкономистов, трейдеров и отраслевых аналитиков. Теперь пользователю достаточно задать вопрос на естественном языке - ИИ-агент самостоятельно подберет необходимые данные, сопоставят прогнозы и проанализируют экспертные материалы. В результате система подготовит структурированный ответ с указанием источников, ключевых факторов, возможных рисков, выводов для дальнейшего анализа и предложений решения.

"Такой подход сокращает время на поиск и обработку информации и избавляет сотрудников от необходимости вручную собирать данные из разных источников и передавать запросы между подразделениями. При этом искусственный интеллект не заменяет экспертов: специалисты проверяют основания и выводы системы, а окончательное решение остаётся за человеком. Пользователи получают доступ к уникальным прогнозам и аналитике по более чем тысяче индикаторов от разных подразделений Сбера. Если нужного прогноза в системе нет, агент построит его самостоятельно на основе передовых эконометрических, статистических моделей и методов машинного обучения", - говорится в сообщении.

В основе платформы Data Tracker - шесть специализированных LLM-агентов. Система построена на фреймворке LangGraph с собственной мультиагентной ReAct-архитектурой и семейством собственных больших моделей Сбера GigaChat. Архитектура позволяет обрабатывать миллионы временных рядов, аналитических отчетов и прогнозов за секунды; точность поиска превышает 90%.

Чтобы исключить галлюцинации, платформа объединяет фактографические базы и 90 собственных эконометрических инструментов, а поиск идет по векторной базе Qdrant с гибридным подходом. Data Tracker оптимизирован под профильные материалы государственных ведомств и имеет собственный контур автоматического тестирования агентов с полной трассировкой решений. Компоненты разработаны на отечественных технологиях.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка, финансовый директор Тарас Скворцов, в настоящее время конкурентное преимущество бизнеса определяется не объемом накопленных данных, а способностью быстро превращать их в качественные управленческие решения. По его словам, благодаря искусственному интеллекту профессиональная макроэкономическая аналитика и прогнозирование, которые раньше требовали значительных ресурсов, времени и специальных компетенций, становятся доступны гораздо более широкому кругу пользователей. Это позволяет бизнесу лучше понимать экономические тенденции, оценивать риски и возможности, принимать более взвешенные стратегические и инвестиционные решения.