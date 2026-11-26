SenseTime открыла исходный код SenseNova U1.6 — новой модели генерации изображений, которая уже доступна на платформах SenseNova Xiaohuanxiong и Seko, а также в ComfyUI; код опубликован на GitHub, веса — на Hugging Face.

В ходе практических тестов модель создавала фотореалистичные портреты и пейзажи по детальным промптам, включая предельно низкие ракурсы и изображения с эффектом рыбьего глаза. Она также справлялась с самыми разными стилями иллюстрации — например, с сюрреалистичной научно-фантастической сценой в духе Мёбиуса и восточным пейзажем в стиле укиё-э — и генерировала рекламные постеры, визуальные элементы которых сами работали как реклама: так, ролик для удаления катышков проходит по вязаному свитеру, усеянному овечками из шерстяных шариков.

Для сцен с большим количеством текста у SenseNova U1.6 есть режим самокоррекции: модель рисует первую версию, затем сравнивает изображение с исходным промптом, находит размытый мелкий текст, орфографические ошибки в английских словах или сбитую нумерацию и в рамках того же запроса генерирует исправленную версию.

По словам SenseTime, модель продолжает подход многоэкспертного и многонаградного постобучения, использованный в U1.5, с отдельными ветвями и критериями оценки для разных типов изображений, включая специальную оценку текста и компоновки в постерах. Согласно субъективной оценке пользователей, проведённой SenseTime, SenseNova U1.6 повышает общую эстетику на 10% по сравнению с U1.5, а самокоррекция улучшила результаты на тесте плотных инфографик UltraTextBench в среднем на относительные 7%.