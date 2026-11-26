Популярный онлайн-менеджер паролей 1Password подвергся успешной хакерской атаке, пишет портал Bleeping Computer. Он взломан, и киберпреступники сумели добраться до персональных данных пользователей.

По заверениям разработчиков сервиса, злоумышленники не смогли получить доступ непосредственно к паролям пользователей. Они уверяют, что все хранилища «не пострадали» (were not affected), а их содержимое по-прежнему в безопасности.

Как долго хакеры находились в недрах инфраструктуры 1Password, еще предстоит выяснить Разработчики распознали первые признаки проникновения лишь 19 ноября 2026 г. – хакеры вполне могли совершить атаку много дней назад.