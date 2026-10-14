Исследователи компании Anthropic предупредили, что небольшие ИИ-модели уже в ближайшие месяцы могут научиться самостоятельно распространяться по бытовой технике, подключенной к интернету. Речь идет о холодильниках, роботах-пылесосах, телевизорах на Android и дешевых ТВ-приставках. По мнению специалистов, такие устройства зачастую имеют минимальные меры защиты, что делает их удобной средой для размножения автономных алгоритмов. Уже к концу 2026 года, а по некоторым оценкам – к началу следующего года, подобные "ИИ-черви" и "цифровая плесень" могут стать реальной угрозой.

В ходе экспериментов Anthropic проверила, способны ли нейросети копировать себя и переносить собственные компоненты на другие устройства. В одном из тестов модель Gemma4-26B-A4B запустили на 15 недорогих Android TV-приставках стоимостью около $55 каждая. Вычисления распределили между гаджетами, и система смогла генерировать около 0.39 токена в секунду. Скорость оказалась небольшой, однако эксперимент доказал: для работы ИИ-модели не обязательно использовать мощный сервер – хватит и разрозненной бытовой электроники. В другом испытании модель GLM-5.2 в тестовой сети из восьми узлов сумела распространиться на все устройства в четырех случаях из пяти.

Исследователи подчеркивают, что пока речь не идет о полноценном ИИ-вирусе, свободно гуляющем по реальным сетям. Эксперименты проводились в контролируемой среде с упрощенными условиями – в частности, на устройствах был открыт порт отладки Android без аутентификации. Тем не менее распределенная система представляет особую сложность для защиты: у нее нет единой точки отключения, а значит, обезвредить такой алгоритм будет крайне трудно.

Anthropic рекомендует производителям и пользователям уже сейчас укреплять безопасность подключенных устройств: ограничивать доступ к средствам отладки, устранять небезопасные настройки и внимательнее следить за подозрительной сетевой активностью. По словам исследователей, необходимо готовиться к миру, где автономные ИИ-агенты будут работать на самых разных типах оборудования, в том числе не находящегося под контролем человека.