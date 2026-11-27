Абоненты МТС получили доступ к 5G в минском метрополитене. Сеть заработала на центральных участках Московской и Автозаводской линий — на платформах, в вестибюлях, переходах и тоннелях. Теперь 5G-интернет под землей не уступает наземному: для пользователей МТС развернуто порядка 1,2 тысячи базовых станций пятого поколения в шести городах.

Доступ к 5G уже есть на станциях и в перегонах «Октябрьской», «Площади Победы», «Площади Якуба Коласа», «Института культуры» и «Грушевки», а также «Купаловской» и «Немиги». Это начальный этап покрытия метро — зона обслуживания будет расширяться и на другие участки минской подземки.

Запуск 5G в метрополитене — продолжение многолетней работы по развитию связи под землей. Сигнал МТС начал появляться в 2004 году. В 2019-м сеть охватила все станции и перегоны первой и второй линий, а пассажиры получили 4G. С первого дня МТС доступен и на третьей ветке.

Сегодня метро остается одной из самых активных цифровых зон города. В год мобильной связью МТС в подземке пользуются около 900 тысяч абонентов — каждый прокачивает в среднем по 500 Мб трафика. На долю 7 упомянутых станций приходится до четверти от общего объема дата-трафика, которые теперь можно передавать и в режиме 5G. Для абонентов это означает более стабильное соединение в часы пик и во время движения поезда.

Сеть пятого поколения развивается в сотрудничестве с beCloud. Компания предоставляет доступ к инфраструктуре, а МТС оказывает услуги связи абонентам. Технология работает на 1,2 тысяче базовых станций в Минске и областных центрах. Узнать подробнее о 5G можно на сайте МТС.

Чтобы пользоваться 5G-интернетом, необходимо:

1. Убедиться в совместимости гаджета. 5G доступен на Android-устройствах, производители которых реализовали аппаратную и программную поддержку в Беларуси. Приобрести модель с заявленной работой 5G можно на shop.mts.by.

2. Активировать 5G в настройках. В параметрах подключения нужно установить режим «5G/4G/3G/2G», чтобы устройство автоматически подключалось к доступной сети.

3. Уточнить наличие покрытия 5G. Оценить доступность сети пятого поколения в конкретной локации города можно с помощью детализированной карты обслуживания.

4. Проверить наличие настройки «Интернет 5G». Она доступна на актуальных тарифных планах по умолчанию, а для иных тарифов — на основании соответствующей услуги.