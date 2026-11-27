«Сбер» на конференции AI Journey представил большую языковую модель GigaChat 4, предназначенную для решения сложных многошаговых задач: она способна формировать план, проверять промежуточные результаты и исправлять ошибки.

Модель может долго работать в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. Для этого используется агентная среда — харнесс, которая даёт GigaChat 4 доступ к коду, файлам, поиску, внешним сервисам и другим моделям. Если GigaChat 3.5 прежде продумывала решение перед ответом, то новая версия ориентирована на достижение результата: она сама делит задачу на этапы, вызывает нужные функции, подключается к внешним системам и привлекает другие модели.

При создании игры или приложения GigaChat 4 способна автономно работать несколько часов, проходя путь от проектирования до готового результата в цепочке из более чем 100 шагов. Модель может разрабатывать сервисы под ключ, проводить глубокие исследования с использованием разных источников и создавать интерактивные симуляции. Её архитектура рассчитана на длинный контекст — до 1 млн токенов, что соответствует примерно 2000–2500 страницам текста. Модель взаимодействует с внешними системами через протокол MCP и может использовать навыки.

Работу с таким объёмом информации обеспечивает собственная архитектура с технологией линейного внимания: контекст хранится в сжатом виде и постепенно дополняется. При этом GigaChat 4 сочетает мгновенный ответ и режим рассуждений, запуская вычисления только тогда, когда без них не обойтись. Это ускоряет ответы на простые вопросы и снижает расходы на эксплуатацию, поскольку вместо двух моделей используется одна. Переключение между режимами остаётся за пользователем.

С появлением GigaChat 4 ИИ-помощник «ГигаЧат» должен точнее отвечать на сложные вопросы, глубже анализировать данные и эффективнее применять скиллы — встроенные инструменты для конкретных задач. В перспективе помощник сможет выполнять задачи целиком: готовить обзоры по десяткам источников, разбирать папки с документами, составлять планы ремонта со сметой или собирать программу поездки.

Разработчикам ИИ-сервисов больше не потребуется подробно описывать последовательность действий: достаточно подключить инструменты и сформулировать задачу текстом. Модель совместима с большинством агентных сред, подключается к внешним сервисам и внутренним системам компаний, а также может дорабатываться, встраиваться в коммерческие продукты и разворачиваться в корпоративном контуре.

Во время проверки возможностей GigaChat 4 создала симуляцию операционной системы для запуска в браузере, расшифровала генетические данные, прошла все этапы 2D-игры Crafter на выживание и перенесла Mario на Mac. Кроме того, это первая модель «Сбера», которая в процессе обучения взломала проверяющую систему, заставив её решать математические задачи вместо себя.

GigaChat 4 работает на 40% быстрее предшественницы благодаря оптимизации инфраструктуры и другим улучшениям. Её сравнили с ведущими открытыми моделями — DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3, Qwen 3.5 и Mistral Large 4 — по направлениям от программирования до диалогов на русском языке. По сводному результату модель вошла в группу лидеров, улучшив показатели GigaChat 3.5 на 10 процентных пунктов и конкурируя с соперниками на равных в каждом направлении.

В диалогах на русском языке GigaChat 4 опередила конкурентов, набрав 86 баллов против 82 у Qwen 3.5 и 73 у GLM-5.3. В общих задачах, связанных с следованием инструкциям, форматированием ответов, составлением планов и работой с длинными документами, модель разделила первое место с DeepSeek V4.1 Flash, получив 87 баллов против 82 у GLM-5.3 и Qwen 3.5. В программировании GigaChat 4 набрала 85 баллов, обойдя Mistral Large 4, Qwen 3.5 и GLM-5.3. Наибольший прогресс она показала в агентной работе — плюс 15 процентных пунктов к результату предыдущей версии, выйдя на уровень DeepSeek V4.1 Flash и Mistral Large 4.

GigaChat 4 уже доступна пользователям ИИ-помощника «ГигаЧат», а разработчикам — в open source по лицензии MIT. Протестировать модель можно в GigaPlatform AI Studio, а для бизнеса она представлена на платформе Evolution Foundation Models.