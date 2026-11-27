В Китае успешно испытали первого пожарно-разведывательного робопса, способного работать в условиях экстремального жара — при температуре до 1000 °C. Выдерживать такой нагрев ему позволяет специальное композитное покрытие корпуса, созданное с применением технологий тепловой защиты из аэрокосмической отрасли.

Разработку вели совместно Сучжоуский институт передовых исследований Харбинского политехнического университета, провинциальный технологический инновационный центр интеллектуальных роботов в Цзянсу и компания Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology Co. Испытания прошли на базе специализированного пожарно-спасательного подразделения в Сучжоу.

Робопёс способен непрерывно функционировать при 1000 °C в течение десяти минут. По оценке создателей, его можно применять примерно в 95% пожарных сценариев.

При масштабном пожаре в здании, особенно во время «вспышечного возгорания», температура в помещениях может достигать 300–1100 °C. Густой дым, содержащий угарный газ, цианиды и другие токсичные вещества, существенно затрудняет ориентирование пожарных внутри здания.

Технология лазерной стробируемой визуализации позволяет роботу «видеть» сквозь плотный дым. Дублирующие каналы связи — 5G и отдельный канал передачи видео — обеспечивают устойчивое управление и трансляцию изображения высокого качества даже в зданиях выше 30 этажей. Это даёт возможность в реальном времени выявлять очаги возгорания и обнаруживать людей, оказавшихся в ловушке.

Существующие в Китае пожарные роботы, как правило, выдерживают лишь до 300 °C. Кроме того, при нагреве выше 200 °C литиевые аккумуляторы могут взорваться, поэтому без надлежащей термозащиты сам робот способен стать источником дополнительной опасности.

В Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology Co. сообщили, что огнестойкий «костюм» робопса представляет собой гибкий многослойный материал толщиной всего 5–6 мм. Его внешний слой защищает от открытого огня, а внутренние слои обеспечивают теплоизоляцию, поглощение и отражение тепла.