«Киберкласс» — обучающий проект цифрового оператора Life, который помогает школьникам безопасно пользоваться интернетом, защищать личные данные и распознавать онлайн-угрозы. К онлайн-занятию 27 ноября подключились одновременно около 6 300 учащихся из более чем 90 школ и гимназий Минска.

На онлайн-занятии школьники были не просто слушателями: в течение эфира они голосовали, обсуждали задания и вместе выбирали ответы.

Занятие состояло из двух частей. Первая была посвящена правилам кибербезопасности в приложениях и играх. Школьники разбирали, какие инструменты мошенники используют в популярных сервисах, учились отличать поддельные сайты от настоящих и узнавали, как защитить свои аккаунты. Например, ребятам предлагали решить, стоит ли переходить по ссылке с обещанием бесплатного золота в Brawl Stars.

Вторая часть была об искусственном интеллекте. Школьникам объяснили, как составлять промпты, почему подробный запрос помогает получить более точный результат и почему ИИ может отказываться создавать изображения известных персонажей. Также ребята узнали об авторских правах и о том, почему ответы нейросетей и созданные ими изображения не всегда стоит принимать за правду.

За всё время проект объединил порядка 15 000 школьников 5-6-х классов из более чем 280 школ Беларуси. Программа основана на цифровых привычках школьников этого возраста — сервисах, играх и приложениях, которые они используют каждый день.

После занятия каждый участник получает не только новые знания, но и их подтверждение — сертификат о прохождении «Киберкласса» и памятку по цифровой безопасности.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.

О ПРОЕКТЕ

«Киберкласс» — республиканская обучающая инициатива Life, которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные, не попадаться на уловки мошенников и критически воспринимать информацию.

Проект реализуется с мая 2025 года. В ноябре 2026 года «Киберкласс» получил золото премии ADMA AWARDS 2026 в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов» и серебро в категории «PR, корпоративная репутация».