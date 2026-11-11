Anthropic представила ИИ-модели Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

Американская компания Anthropic выпустила обновленные ИИ-модели Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2. Разработчик заявил, что новинки стали быстрее и лучше справляются с программированием, логическими задачами и анализом изображений.

По данным Anthropic, модели генерируют ответы на 30% быстрее предыдущих версий. Их использование стоит $8 за 1 млн входных токенов и $40 за 1 млн выходных.

Обе модели построены на единой технологической базе, однако различаются доступом и ограничениями безопасности. Claude Fable 5.2 доступна всем пользователям, тогда как Claude Mythos 5.2 предназначена для проверенных организаций, работающих в кибербезопасности и биомедицинских исследованиях.

Anthropic сообщила, что в ходе предварительных испытаний модели помогли решить две открытые задачи в физике черных дыр и формализовать доказательство Великой теоремы Ферма за 30 часов.

Компания также подчеркнула, что Claude Mythos 5.2 прошла расширенные проверки безопасности, надежности и соответствия установленным стандартам.

25 сентября стало известно, что Белый дом попросил Anthropic и OpenAI не предоставлять Великобритании новые ИИ-модели до их проверки американскими властями. По информации Politico, Anthropic тогда не передала британскому Институту безопасности ИИ модель Claude Mythos 5.1 — доступ к ней получили лишь отдельные организации в США.

9 октября Anthropic обновила правила использования Claude, введя ограничения на систематическое оскорбительное поведение по отношению к нейросети. Новые правила должны вступить в силу 12 ноября.