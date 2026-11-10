ByteDance представила ИИ-модель Seedream 5.5 для генерации изображений

ByteDance представила обновлённую версию генеративной модели изображений — Seedream 5.5. По словам компании, она позволяет вносить до 100 последовательных правок в одно изображение, сохраняя нетронутые области на уровне отдельных пикселей.

При редактировании фотографии часов модель не исказила композицию и остальные детали — в отличие от GPT-Image 2.5 и 2.6. В Seedream 5.5 появилась нативная поддержка генерации изображений с прозрачными и полупрозрачными участками в формате RGBA. Это позволяет получать готовые элементы с альфа-каналом для дальнейшей вёрстки и композитинга без отдельного удаления фона.

Также разработчики улучшили реалистичность освещения и текстуры кожи, а также качество рендеринга текста. Скорость генерации выросла на 40% по сравнению с предыдущей Seedream 5.0.

Модель доступна по подписке от $20 в месяц в ИИ-сервисе Dreamina, в CapCut — в разделах Edit Photo для редактирования фото и Design Studio для дизайна — а также на корпоративной платформе BytePlus.