В ПВТ прошла первая встреча неформального клуба «Амбассадоры технологий ПВТ»

Парк высоких технологий в очередной раз доказал, что умеет не только создавать комфортные условия для бизнеса, но и слышать молодежь. В стенах ПВТ прошла первая встреча неформального клуба «Амбассадоры технологий ПВТ». Это событие стало точкой отсчета для нового формата взаимодействия между талантливыми студентами и экспертами индустрии.

Главной темой дебютной встречи стала, пожалуй, самая горячая повестка последних лет – «От ChatGPT к ИИ-агентам». В зале собрались не просто слушатели, а те, кто уже доказал свой интерес к технологиям делом – участники и победители открытого публичного конкурса на соискание грантов ПВТ.

Задача клуба – дать активной и креативной молодежи возможность объединиться в команды, учиться напрямую у практиков и, что важнее всего, увидеть реальную работу компаний-резидентов изнутри. Это не сухая лекция, а разговор на равных, где каждый может наметить свой карьерный путь в IT.

Мероприятие открыла начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова. Она сразу задала тон встречи: «Мы отобрали вас не случайно. Вы – те, кто уже сделал первые шаги и добился практического результата. Да, рынок сейчас непростой, но это не значит, что вы не будете нужны. Наоборот, мы хотим выстроить треки по взаимодействию с Парком так, чтобы каждый нашел свое место – пошел в найм, запустил свой стартап или просто реализовал себя». Она подчеркнула, что Парк исходит из потребностей самой молодежи: «Сегодня у нас пробник. И мы просим вас не стесняться и подавать сигналы: если польза есть – говорите, если нет – тоже. Мы строим этот клуб для вас и вместе с вами».

Планируется, что встречи клуба станут регулярными – ежемесячно с октября по июнь. Это значит, что у целеустремленных студентов страны появится постоянный канал прямой связи с представителями белорусской IT-отрасли.