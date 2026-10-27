Microsoft предложила каждому четвертому сотруднику добровольно уволиться

Microsoft запускает программу добровольных увольнений, предложив 60 тысячам сотрудников покинуть компанию с выплатами и помощью в поиске новой работы. Это соответствует примерно 27% её штата по состоянию на конец июня 2026 года — и происходит на фоне ускоренной перестройки бизнеса вокруг искусственного интеллекта.

Программа Voluntary Exit Offer (VEO) была анонсирована 26 октября 2026 года. По данным Bloomberg, она рассчитана на работников ряда подразделений в США, Канаде, Великобритании и Индии — от рядовых специалистов до вице-президентов, то есть сотрудников с внутренним уровнем 70 и ниже. Участие добровольное, а срок действия предложения ограничен. Сколько человек в итоге воспользуются программой, Microsoft не раскрывает: 60 тысяч — это лишь потенциальный масштаб сокращений, а не гарантированная цифра.

Условия включают финансовую компенсацию и ресурсы для планирования карьеры. Как пояснила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман, задача программы — помочь сотрудникам, решившим уйти, найти работу за пределами компании, а самим подразделениям — адаптировать команды под новые задачи. При этом выплаты, по имеющимся данным, не выходят за рамки обычных для отрасли: чрезмерно щедрые условия, как показывает недавний опыт BMW, могут спровоцировать волну уходов, которую компания не сможет контролировать.

Предложение касается не всех направлений. В него вошли, в частности, команды, занятые пользовательскими ИИ-функциями и Copilot, а также финансы, HR, Xbox и подразделение Windows + Devices. Маркетинг, коммерческий бизнес, продажи, поддержка дата-центров и служба безопасности в программу не включены.

Новая волна сокращений разворачивается на фоне рекордных инвестиций Microsoft в ИИ-инфраструктуру. По данным Reuters, на календарный 2026 год компания прогнозировала капитальные расходы в размере $175 млрд, значительная часть которых придётся на центры обработки данных. Весной 2026 года Microsoft уже проводила программу добровольного выхода на пенсию для части американских сотрудников: ею воспользовались около 30% из 8750 человек, имевших такое право.

Таким образом, компания не объявляет о принудительных увольнениях, но фактически создаёт механизм для существенного сокращения персонала. Искусственный интеллект перестаёт быть абстрактным риском для рынка труда: он уже меняет структуру занятости в крупнейших технологических компаниях, и вопрос лишь в том, насколько быстро к этому адаптируются и бизнес, и сами сотрудники.