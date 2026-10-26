В Беларуси появятся цифровые аналоги документов

В Беларуси продолжается развитие электронных сервисов. Так, вскоре в стране появятся цифровые аналоги документов. Об этом сообщают news.by.

Технология избавит белорусов от необходимости постоянно иметь при себе тот же паспорт, водительские права или техпаспорт на автомобиль. Доступ к своим документам можно будет получить в один клик в специальном мобильном приложении.

Егор Воронов, заместитель директора Национального центра электронных услуг:

"В соответствии с программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы была поставлена задача на создание национального мобильного суперприложения, которое будет объединять не только механизмы удобного формирования документов, предъявления их, но и возможности с помощью цифровых документов авторизоваться в различных информационных системах. Над этим работа тоже уже проведена, даже апробированы механизмы, поэтому мы надеемся, что само по себе мобильное приложение "Цифровые документы" будет объединять в себе различные удобства государственного сектора".

Кроме того, разработчики готовят к запуску проект "Е-вестка" - единая система уведомлений о штрафах, пошлинах или памятка об истечении срока действия паспорта или водительских прав.