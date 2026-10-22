МТС расширяет географию подключения корпоративной мобильной связи на всю Беларусь

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МТС расширяет географию подключения корпоративной мобильной связи. Теперь оформить SIM-карты для бизнеса можно во всех партнерских салонах — это более 160 точек коммерческих представителей в 120 населенных пунктах.

География охватывает как крупные промышленные центры, так и небольшие райцентры и агрогородки. Таким образом, бизнес любого уровня — от ИП и микропредприятий до крупных холдингов — может подключить корпоративные тарифы в удобной точке без необходимости ехать в областной центр.

МТС предлагает линейку корпоративных тарифов «Супер бизнес», которая закрывает потребности клиентов с разным профилем и интенсивностью коммуникаций. Для небольших команд и ИП подойдут решения с фиксированным пакетом трафика, а для крупных организаций — безлимитные опции и международные разговоры, которые в можно добавить к тарифу в любой момент.

Тариф

Супер бизнес 5

Супер бизнес 15

Бизнес Unlim 3.0

Супер бизнес Max

Супер бизнес 50

Звонки коллегам

Звонки во все сети

200 минут

400 минут

Интернет

5 Гб

15 Гб

5 ГБ + ꝏ до 512 Кбит/с

20 Гб + ꝏ мессендж.

50 Гб

Сообщения

100 СМС

300 СМС

400 СМС

400 СМС

500 СМС

Ежемесячная плата

15,14

11,90 (год)

25,68

19,90 (год)

28,03

22,90 (год)

35,09

28,90 (год)

43,22

30,90 (год)

Чтобы подобрать удобное место для подключения бизнес-связи, можно ознакомиться с перечнем адресов на официальном сайте МТС.

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Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KV_newsroom,

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