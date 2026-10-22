МТС расширяет географию подключения корпоративной мобильной связи на всю Беларусь

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МТС расширяет географию подключения корпоративной мобильной связи. Теперь оформить SIM-карты для бизнеса можно во всех партнерских салонах — это более 160 точек коммерческих представителей в 120 населенных пунктах.
География охватывает как крупные промышленные центры, так и небольшие райцентры и агрогородки. Таким образом, бизнес любого уровня — от ИП и микропредприятий до крупных холдингов — может подключить корпоративные тарифы в удобной точке без необходимости ехать в областной центр.
МТС предлагает линейку корпоративных тарифов «Супер бизнес», которая закрывает потребности клиентов с разным профилем и интенсивностью коммуникаций. Для небольших команд и ИП подойдут решения с фиксированным пакетом трафика, а для крупных организаций — безлимитные опции и международные разговоры, которые в можно добавить к тарифу в любой момент.
|
Тариф
|
Супер бизнес 5
|
Супер бизнес 15
|
Бизнес Unlim 3.0
|
Супер бизнес Max
|
Супер бизнес 50
|
Звонки коллегам
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
Звонки во все сети
|
200 минут
|
400 минут
|
ꝏ
|
ꝏ
|
ꝏ
|
Интернет
|
5 Гб
|
15 Гб
|
5 ГБ + ꝏ до 512 Кбит/с
|
20 Гб + ꝏ мессендж.
|
50 Гб
|
Сообщения
|
100 СМС
|
300 СМС
|
400 СМС
|
400 СМС
|
500 СМС
|
Ежемесячная плата
|
11,90 (год)
|
19,90 (год)
|
22,90 (год)
|
28,90 (год)
|
30,90 (год)
Чтобы подобрать удобное место для подключения бизнес-связи, можно ознакомиться с перечнем адресов на официальном сайте МТС.