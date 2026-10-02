МТС расширяет географию роуминговых пакетов: поездки станут еще доступнее

МТС продолжает делать зарубежные поездки комфортнее и экономичнее. Компания расширяет географию всех основных пакетов интернет-роуминга. Дополнительные опции станут доступны более чем в 50 туристических, деловых и экзотических направлениях.

Теперь абонентам МТС будет проще оставаться онлайн в поездках — без поисков местных SIM-карт, оплаты сторонних сервисов и зависимости от публичного Wi-Fi. Расширяются как объемные пакеты на 10 Гб, так более легкие опции на 1-5 Гб трафика, а также популярный у туристов «Unlim».

Что становится доступнее:

· «10 Гб за границей». Для длительных поездок, отпусков и командировок, когда нужен солидный запас трафика. 64 рубля на 30 дней в 60 направлениях.

· «10 Гб за границей+». Расширенная версия с большим покрытием. 74 рубля на 30 дней в 68 направлениях, которые можно менять, не подключая новый пакет.

· «5 Гб за границей». Оптимальный выбор для обычных поездок, чтобы хватило и на отдых, и на работу. 48 рублей на 30 дней в 34 направлениях.

· «5 Гб за границей+». Расширенная версия, включающая редкие и экзотические страны. 58 рублей на 30 дней в 71 направлении для свободного перемещения.

· «1 Гб за границей+». Минимальный пакет для краткосрочных визитов, когда нужна навигация, чаты и другие базовые сценарии. 43 рубля на 7 дней в 87 направлениях.

· «Unlim за границей». Безлимитный трафик для тех, кто не считает гигабайты. От 13,90 рубля за сутки реального использования в любом из 87 направлений.

К слову, если пакет не подключен, у всех партнеров по интернет-роумингу МТС автоматически действуют комфортные интервальные тарифы — это страховка от больших начислений, когда трафик нужен лишь эпизодически. При активном же потреблении пакеты становятся выгоднее, предлагая гарантированный объем за фиксированную стоимость. А участникам программы лояльности МТС Бонус они обойдутся еще дешевле — со скидкой до 50%.

Все опции можно подключить заранее — интернет заработает сразу после регистрации в сети зарубежного оператора. Чтобы пользоваться роумингом в поездках, нужно ознакомиться с правилами оказания услуг и проверить настройки устройства. Полную информацию по направлениям и доступным опциям всегда можно найти в специальном разделе на сайте МТС, а управлять услугами — в «Мой МТС»