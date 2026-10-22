NVIDIA расширяет семейство открытых ИИ-моделей

NVIDIA расширяет семейство открытых моделей для языка, робототехники, биологии и квантовых вычислений, ориентированных на разработчиков, исследователей и компании, создающие приложения для локальных языков и отраслей. В портфель входят новые языковые модели Nemotron 3.5 Super VL и Nemotron 3.5 Bolt, модели Nemotron Retriever, семейство Kumo для структурированных бизнес-данных, world-модели Cosmos 3.5, Alpamayo 2 Edge для автономных транспортных средств, BioNeMo для здравоохранения и научных открытий, а также Ising для квантовых вычислений. Компания говорит, что открытые модели дают организациям базу, которую можно адаптировать локальными данными и развернуть на контролируемой ими инфраструктуре.

NVIDIA расширяет семейство открытых моделей в области языка, робототехники, биологии и квантовых вычислений, предоставляя разработчикам, исследователям и предприятиям всё необходимое для создания приложений, адаптированных к локальным языкам и отраслям.

Линейка Nemotron предлагает открытые языковые модели, наборы данных и рецепты для создания агентов, которые обрабатывают текст и изображения, оркестрируют рабочие процессы и выполняют специализированные задачи с меньшими затратами; модели были созданы с использованием данных, исследований и экспертизы участников NVIDIA Nemotron Coalition, включая европейских партнёров Black Forest Labs, H-Company и Mistral.

Такие компании, как Dassault Systèmes, Domyn, Dream, клиенты Palantir, Salesforce, SAP, Shopify, Synopsys и WPP, а также поставщики профессиональных услуг Accenture и EY, работают с моделями и наборами данных Nemotron над созданием кастомных моделей и отраслевых агентов при поддержке широкой экосистемы партнёров по дообучению. Новое семейство открытых базовых моделей, библиотек и инструментов Kumo помогает агентам прогнозировать исходы, оценивать риск мошенничества и рекомендовать действия на основе структурированных бизнес-данных; среди первых пользователей — Cognite, Coinbase, Databricks, DoorDash, Revolut и Tubi, а клиенты Snowflake уже применяют его в рекламе, энергетике, финансовых услугах и розничной торговле.

Мировые модели Cosmos ориентированы на роботов, автономные транспортные средства и агентов компьютерного зрения, и NVIDIA добавляет инструменты дообучения и оптимизации, контрольные точки симуляции и Cosmos Data Factory для подготовки и оценки обучающих данных, которые используют Porsche совместно с Voxel51, ANYbotics совместно с Encord, Zalando и CEVA Logistics совместно с Sereact, а также Siemens. Alpamayo 2 Edge — это компактная модель рассуждений, обеспечивающая понимание сцены и планирование движения в реальном времени для автономных транспортных средств, построенная на базе Nemotron платформы NVIDIA Cosmos 3 Edge и оптимизированная для платформы NVIDIA DRIVE AGX Thor. BioNeMo RFD4-Proteina, разработанная совместно с лабораторией Baker Lab Института дизайна белков Вашингтонского

университета, генерирует белковые последовательности и 3D-структуры и, как утверждается, показывает высокие результаты более чем в 10 задачах белкового дизайна, создавая проекты примерно в 13 раз быстрее, чем RFdiffusion3, в бенчмарке на белках из 200 аминокислот.

Семейство открытых моделей Ising ориентировано на квантовые вычисления — от калибровки оборудования в реальном времени до коррекции ошибок для различных модальностей кубитов; IQM Quantum Computers использует его для калибровки своих процессоров, SEEQC сочетает его с платформой NVIDIA NVQLink, а AWS интегрирует Ising в AWS Parallel Computing Service. Доступность зависит от модели: релизы публикуются на Hugging Face, ModelScope, OpenRouter, GitHub, build.nvidia.com в виде микросервисов NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices) и через партнёрские платформы; Nemotron 3.5 Bolt E4B 4GB ожидается в пятницу,