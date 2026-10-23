Свежий рейтинг: МТС назвал самые продаваемые 5G-смартфоны

Полгода назад абоненты МТС получили доступ к 5G. В компании изучили, как меняется спрос на shop.mts.by, и составили рейтинг 5G-смартфонов, которые покупают белорусы. В список вошли как флагманы с самыми мощными процессорами, так и доступные устройства среднего уровня — все они готовы к работе в сети пятого поколения.

Серия Samsung Galaxy S26

Серия включает S26, S26+, S26 Ultra и S26 FE. Все модели защищены платформой Samsung Knox с постквантовой криптографией и получают 7 лет обновлений безопасности. Топ-версия S26 Ultra отличается процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 200-мегапиксельной камерой. S26 FE предлагает тройную камеру на 50, 12 и 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Серия Redmi Note 17

В линейку входят три модели, включая топовую Note 17 Pro Max с аккумулятором на 10 тысяч мАч и 100-ваттной зарядкой. Все модели получили 6,83-дюймовый AMOLED-экран яркостью 3,5 тысячи нит, защиту IP69K и стекло Gorilla Glass Victus 2. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена в Pro-версиях, а топ-модель работает на Snapdragon 6 Gen 5.

Серия Xiaomi 17T

Линейка состоит из двух моделей — Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro: обе получили тройную камеру Leica с 5-кратным оптическим зумом. Pro-версия оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем 144 Гц, процессором Dimensity 9500 и батареей на 7 тысяч мАч со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Стандартная модель работает на Dimensity 8500 Ultra с аккумулятором на 6,5 тысячи мАч и 67-ваттной зарядкой.

Серия HONOR 600

Обе модели серии получили 6,57-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 8 тысяч нит. Pro-версия работает на флагманском Snapdragon 8 Elite, стандартная — на Snapdragon 7 Gen 4. Основная камера обеих моделей — 200-мегапиксельная, а главная особенность линейки — продвинутые ИИ-функции для работы с изображениями.

Honor X9d

Устройство с рекордной для сегмента батареей на 8,3 тысячи мАч, обеспечивающей до трех дней работы без подзарядки. Оснащено 6,79-дюймовым OLED-экраном 120 Гц, основной камерой на 108 Мп с оптической стабилизацией и защитой IP68/IP69K. Работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 4.

Серия Huawei Pura 90s

Флагманская серия с акцентом на продвинутую съемку и яркий дизайн. В линейку вошли Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max на процессоре Kirin 9030S. Обе модели получили батарею на 6 тысяч мАч и OLED-экран. Pro Max оснащена телеобъективом на 200 Мп, а Pro — на 50 Мп с 4-кратным оптическим зумом.

Серия POCO F9

Линейка включает F9 Pro и F9 Ultra. Обе модели работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с чипом VisionBoost D8. Ultra получила 6,9-дюймовый AMOLED-экран 185 Гц и батарею на 8,05 тысячи мАч. Pro-версия предлагает 200-мегапиксельную камеру, 6,3 тысячи мАч и 100-ваттную проводную с 50-ваттной беспроводной зарядкой.

Tecno Pova 8 Pro

Игровая модель с 6,78-дюймовым AMOLED-экраном 144 Гц и процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Аккумулятор на 6,5 тысячи мАч поддерживает 45-ваттную зарядку и 10-ваттную обратную зарядку. Дополнительный мини-экран из 177 светодиодов отображает уведомления и работает как настольные часы.

TCL NXTPAPER 70 Pro

Главная особенность — 6,9-дюймовый дисплей, имитирующий поверхность бумаги. Специальная клавиша позволяет мгновенно переключаться между тремя режимами экрана — от полноцветного до монохромного. Смартфон построен на платформе MediaTek Dimensity 7300 и защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Vivo V70FE

Модель оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-экраном, процессором MediaTek Dimensity 7360-Turbo и основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Батарея на 7 тысяч мАч поддерживает 90-ваттную зарядку.

Серия Realme 16

Модели получили батарею на 7 тысяч мАч с поддержкой быстрой зарядки. Pro+ оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном 144 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 4 и тройной камерой с 200-мегапиксельным основным модулем и 50-мегапиксельным телеобъективом. Серия отличается компактными размерами и защитой IP69.

Полный список доступных в продаже 5G-смартфонов можно найти на shop.mts.by. Список моделей пополняется — производители добавляют поддержку сети на уровне ПО постепенно. Чтобы пользоваться интернетом пятого поколения, необходимо проверить наличие настройки «Интернет 5G»: она доступна на актуальных тарифных планах по умолчанию, а для иных тарифов — на основании соответствующей услуги.

Напомним, 5G представлен в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Развитие сети 4G/5G реализуется в сотрудничестве компанией beCloud. Оператор обеспечивает доступ к современной инфраструктуре 4G/5G, а МТС предоставляет услуги связи абонентам. Подробнее о 5G можно узнать на сайте МТС.