Делегация Мьянмы ознакомилась с моделью ПВТ и белорусскими ИТ-решениями

В Парке высоких технологий состоялась встреча с парламентской делегацией Республики Союз Мьянма во главе с председателем Палаты национальностей Ассамблеи Союза Аун Лин Две. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Визит проходит в рамках официального пребывания делегации в Беларуси. От белорусской стороны участие во встрече также приняли заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Брилевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

Главной темой переговоров в ПВТ стало практическое применение белорусских цифровых решений в экономике Мьянмы. Речь шла не об абстрактном обмене опытом, а о конкретных направлениях, где компетенции ПВТ могут быть востребованы в среднесрочной перспективе: цифровизация государственного управления, финтех, решения для сельского хозяйства и горнодобывающего комплекса, беспилотные системы, медицинские информационные платформы.

Открывая встречу, начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова отметила, что Парк сегодня – это не только правовая юрисдикция с особыми условиями для IT-бизнеса, но и центр сосредоточения компетенций, готовых к тиражированию за пределами страны.

«Продукты компаний-резидентов ПВТ уже работают в самых разных отраслях в Беларуси и по всему миру, и мы готовы предложить их Мьянме. Но не менее важно и другое: наша экспертиза в том, как выстроить взаимодействие государства, науки и бизнеса, чтобы такие решения появлялись. Убеждена, что этот опыт не менее востребован, чем сами технологии и решения», – подчеркнула Анна Рябова.

В ходе встречи представители Секретариата ПВТ подробно рассказали гостям о том, как устроена работа Парка, какие инструменты доступны его резидентам и какие решения белорусских компаний уже доказали свою эффективность в ключевых отраслях экономики страны, как они востребованы в мире.

Отдельно обсудили подготовку кадров: студенты из Мьянмы уже обучаются в Беларуси, и мьянманская сторона высказалась за расширение взаимодействия по линии IT-образования. В целом делегация высоко оценила экосистему ПВТ и достижения белорусской IT-отрасли, а представленные решения и модель работы Парка назвала полезными для цифровой трансформации экономики Мьянмы.