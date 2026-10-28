Apple представила обновлённый iMac на чипе M6

Apple выпустила новый настольный компьютер-моноблок iMac, построенный на процессоре M6. Помимо обновлённого «железа», устройство получило расширенные возможности для работы с искусственным интеллектом. Моноблок оснащён 24-дюймовым экраном и предлагается в семи расцветках: синей, зелёной, розовой, жёлтой, фиолетовой, оранжевой и серебристой.

В основе новинки лежит чип M6 в двух версиях: с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU либо с 12-ядерным CPU и 12-ядерным GPU. Дисплей Retina имеет фактическую диагональ 23,5 дюйма, разрешение 4.5K, яркость 500 кд/м² и цветовой охват P3. Для старших конфигураций предусмотрена опция нанотекстурного стекла.

Пропускная способность объединённой памяти достигает 170 Гбайт/с, а SSD стал вдвое быстрее, чем в предыдущем поколении на чипе M4. Компьютер поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, оснащён гигабитным сетевым портом со скоростью 2,5 Гбит/с и может иметь до четырёх портов Thunderbolt 4 (USB-C). К нему можно подключить два внешних монитора с разрешением 6K.

В корпус встроены 12-Мп камера Center Stage, шесть динамиков с поддержкой Spatial Audio и три микрофона. В комплект входят Magic Keyboard со сканером Touch ID, Magic Mouse и Magic Trackpad — все аксессуары подключаются через USB-C.

По заявлениям Apple, M6 заметно ускоряет повседневные задачи. В Microsoft Excel новый iMac работает до 2,5 раза быстрее модели на M1 и до 1,5 раза быстрее версии с M4. В графических приложениях, например при обработке фотографий в Affinity, рендеринг ускоряется до 3,3 раза относительно M1 и до двух раз относительно M4.

В ИИ-задачах разрыв ещё больше: при работе с текстовыми запросами в LM Studio новый моноблок оказывается до 12 раз быстрее iMac на M1 и до пяти раз быстрее модели с M4. В игровых тестах с трассировкой лучей графическая производительность выросла вдвое по сравнению с M4. Для пользователей старых Mac на процессорах Intel переход на новую модель может принести прирост производительности до 18 раз.

iMac поставляется с macOS 27 Golden Gate. В системе обновлён интерфейс Liquid Glass, появилась настройка прозрачности элементов управления, а также встроены функции Apple Intelligence и обновлённый голосовой помощник Siri AI. Последний на старте будет доступен в бета-версии macOS 27.2 лишь для ограниченного набора языков.

Среди программных возможностей — автоматическая группировка вкладок Safari по темам, уведомления об изменении цен на веб-страницах, создание сценариев автоматизации в Shortcuts по текстовому описанию и изменение стиля текста в Почте и сообщениях. Функция Visual Intelligence позволяет анализировать изображения и текст прямо на экране с помощью сочетания клавиш. Часть облачных ИИ-функций будет ограничена ежедневными лимитами.

Предварительные заказы на новый iMac откроются 28 октября в 35 странах, включая США. Продажи начнутся в пятницу, 6 ноября 2026 года. Базовая версия с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU обойдётся минимум в $1499, а старшая конфигурация с 12-ядерным CPU и 12-ядерным GPU — от $1699.