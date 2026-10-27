OpenAI представила ИИ-модель GPT-6.1 Terra

OpenAI представила GPT-6.1 Terra — новую языковую модель с возможностями визуального анализа, созданную для автоматизации рабочих процессов и управления компьютером. По заявлениям разработчиков, она заметно быстрее и дешевле предшественницы GPT-5.6 Terra, сохраняя при этом точность, близкую к флагманским моделям компании.

Модель ориентирована на типичные офисные и прикладные задачи: подготовку предложений, работу с техническими чертежами, заполнение форм и редактирование видео. GPT-6.1 Terra также умеет анализировать изображения и выполнять многошаговые операции на компьютере, что делает её инструментом не только для общения, но и для автоматизации.

Стоимость использования через стандартный API снижена на 50% по сравнению с GPT-5.6 Terra и GPT-6.1 Sol. Теперь обработка миллиона входных токенов обходится в $1, кешированных входных токенов — в $0,05, а миллиона выходных токенов — в $5.

Результаты тестов

Во внутренних тестах OpenAI новая модель показала результаты, близкие к флагманским решениям. В бенчмарке Agents’ Last Exam, который оценивает способность ИИ-агентов справляться со сложными профессиональными задачами, GPT-6.1 Terra при среднем уровне рассуждений превзошла GPT-5.6 Terra на 15 процентных пунктов, оставаясь примерно втрое дешевле.

При максимальном уровне рассуждений Terra достигла точности флагманской GPT-6 Astra, но обошлась в десять раз меньшими затратами на токены. В сравнении с Claude Opus 5.5 модель оказалась более чем втрое эффективнее по расходу токенов и вчетверо дешевле за токен, что в сумме даёт примерно девятикратное снижение стоимости решения задачи. Кроме того, Terra работает более чем втрое быстрее, чем GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol.

В тесте визуального мышления MMMU-Pro новая модель превзошла GPT-5.6 Terra на всех уровнях рассуждений. Она лучше понимает контекст изображений и почти приблизилась к результатам GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol при существенно меньшей цене.

В OSWorld 2.1, где проверяется умение ИИ-агентов работать с настольными приложениями и выполнять многоэтапные задачи — например, создавать 3D-модель по техническому чертежу, — GPT-6.1 Terra при среднем уровне рассуждений превзошла лучший результат предыдущей версии, затратив лишь небольшую часть прежней стоимости.

Меньше ошибок

Одним из ключевых направлений работы OpenAI в этом году стало снижение числа галлюцинаций и фактических ошибок. В тестах с провокационными запросами частота ошибок при минимальном уровне рассуждений упала с 53,6% у GPT-5.6 Terra до 16,7% у GPT-6.1 Terra — снижение почти на 37 процентных пунктов.

При максимальном уровне рассуждений доля ошибок сократилась на 18 процентных пунктов, до 4,3%. Это практически уровень флагманских GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol.

В специализированном тесте Terminal-Bench 4.0, оценивающем работу с командной строкой, результат новой модели вырос более чем вдвое: с 21,5% у GPT-5.6 Terra до 50,3% при максимальном уровне рассуждений. При этом для наиболее сложных задач, связанных с написанием кода, OpenAI по-прежнему рекомендует GPT-6.1 Sol и GPT-6 Astra.

В тесте Terminal-Bench-Science 0.1, где агенты пишут код для автоматизации научных исследований — например, отслеживают деление клеток на видео в режиме таймлапса, — Terra обошла GPT-6.1 Sol при меньших затратах. Разрыв с Claude Opus 5.5 сократился до пяти баллов, а расчётная стоимость работы Terra составила менее одной пятой затрат на модель Anthropic.

Безопасность и доступность

По оценке OpenAI, GPT-6.1 Terra соответствует критическому порогу в области кибербезопасности в рамках внутреннего фреймворка Preparedness Framework. Модель сохраняет защитные механизмы GPT-6 Astra, лучше удерживает контекст задачи и честнее сообщает пользователю о собственных ограничениях и возможных препятствиях. В тестах на инъекции промптов она показала высокую устойчивость к попыткам увести её от исходной задачи с помощью вредоносных инструкций.

Доступ к GPT-6.1 Terra уже открыт для подписчиков ChatGPT Work с тарифами Plus, Pro, Enterprise и Edu, а также в Codex. Разработчики могут использовать модель через API по идентификатору gpt-6.1-terra.